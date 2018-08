Lo scrigno di TF: ALLA RICERCA DI NUOVE STRATEGIE PER LA SALVAGUARDIA E IL RECUPERO DEGLI ARENILI COSTIERI: LA SALVAGUARDIA E LA MANUTENZIONE DELLA SPIAGGIA DI S. AGOSTINO A GAETA.

Prima di entrare nel merito dei fenomeni specifici che caratterizzano la spiaggia di S. Agostino a Gaeta, vogliamo ricordare che un sistema sabbioso costiero in equilibrio assume un assetto invernale ed un assetto estivo, infatti, " in occasione delle grandi mareggiate invernali, quando il mare attacca la spiaggia con onde di forte intensità e ripidità (rapporto tra altezza e lunghezza) avviene naturalmente un trasferimento del sedimento dalla spiaggia ai fondali antistanti con conseguente arretramento della linea di riva.

In questo modo la spiaggia pone in essere un meccanismo di difesa che le consente di assorbire l'energia incidente su di una fascia di maggiore profondità spostando verso il largo la linea dei frangenti.

Con l'avvento della stagione migliore, per un litorale naturalmente in equilibrio, la spiaggia ritorna all'assetto estivo".



E' evidente che detto meccanismo di difesa di un litorale sabbioso è efficace solo quando la sabbia accumulatasi sull'arenile, fino a formare eventualmente dune capaci di mettere in gioco il materiale detritico in caso di eventi meteo marini particolari, ha una granulometria compresa entro determinati valori e nelle giuste proporzioni che variano da spiaggia a spiaggia. In effetti la composizione granulometrica della sabbia che si seleziona lungo un tratto di litorale costituisce una caratteristica specifica che difficilmente può ripetersi altrove. Insomma la granulometria delle sabbie di ciascuna spiaggia è un po' come le impronte digitali di una persona, nel senso che ciascuna spiaggia si distingue dalle altre per la granulometria della sabbia in equilibrio lungo il bagnasciuga.



Le condizioni meteomarine locali caratterizzate soprattutto dall'escursione del livello del mare, dall'azione del moto ondoso e dalle correnti costiere costituiscono una sorta di vaglio che seleziona la granulometria delle sabbie, stabilendo quelle che per la loro dimensione e densità possono rimanere in equilibrio lungo il bagnasciuga ed in prossimità di esso, quelle che devono migrare per contribuire alla formazione delle dune sottomarine o barre naturali di fronte alla costa e quelle che devono emigrare verso altri lidi e soprattutto verso fondali più profondi.





Ad inquinare le impronte digitali delle spiagge in epoca più recente e con sempre maggiore invasività è intervenuta la pratica del ripascimento morbido con l'impiego di

sabbie provenienti da giacimenti sottomarini, che in generale, proprio perché costituite da sabbie provenienti da fondali più profondi, presentano una granulometria mediamente di dimensioni inferiori a quelle delle sabbie costiere.



E' così che le migliaia di metri cubi di sabbia che vengono da alcuni decenni e sempre in quantità maggiore versati lungo le coste sabbiose, finiscono con un semplice uffete e puffete, come le due casette dei tre porcellini, con l'essere travolte dalla furia del moto ondoso e delle correnti costiere da esso generate.





Per quanto riguarda in particolare il litorale di S. Agostino si ricorda innanzitutto che questo ha risentito dei grandi lavori connessi alla realizzazione della Via Flacca in quel punto e alla contestuale asportazione di sabbia dalla grande duna costiera, in parte utilizzata dall'industria vetraria locale negli anni '50. La forte antropizzazione seguita negli anni successivi ha ulteriormente deteriorato e ridimensionato il sistema dunale costiero.



Nonostante tali interventi esageratamente distruttivi il sistema costiero di S. Agostino ha conservato in qualche modo un suo equilibrio grazie alla grande massa di ciottoli presenti lungo la costa, per la gran parte apportata dal fossato che ivi sfocia, noto come fossato dell'Aratro.



Il meccanismo con cui i ciottoli contribuiscono alla difesa della stabilità della costa è assai semplice, in fatti come già accennato in premessa l'azione del moto ondoso tende a portare a largo le sabbie più sottili e a depositare a terra i corpi più consistenti e pesanti. Le sabbie di "maggiori" dimensioni riescono a rimanere in equilibrio lungo la costa.

E' proprio secondo questo meccanismo che durante l'inverno si accumulano o sono comunque visibili diverse migliaia di metri cubi di ciottoli lungo la costa, mentre d'estate la sabbia sottratta durante l'inverno all'arenile e trattenuta dalla barra naturale sottomarina, viene sospinta nuovamente a riva.



Ovviamente il fenomeno si presenta con proporzioni che variano da un anno all'altro e che a volte richiede più di un anno per ricostruire un arenile sufficientemente ampio.



La presenza della duna costiera un tempo permetteva di rendere più veloce il ripristino dell'arenile in quanto, in caso di fenomeni meteo marini particolarmente intensi, metteva in gioco grosse quantità di materiale che andavano rapidamente a sopperire agli ammanchi di sabbia lungo la costa.



Pensare quindi di intervenire sul litorale di S. Agostino sottraendo ciottoli alla costa, sia pure portandoli a largo, o distribuendoli non parallelamente alla costa ma secondo pennelli ortogonali a quest'ultima, potrebbe essere oltremodo deleterio e distruttivo: il rischio è di compromettere definitivamente l'equilibrio costiero con la scomparsa definitiva dell'arenile.



I ciottoli portati a largo infatti difficilmente torneranno a riva nei tempi in cui si svolgono le attività umane, mentre nel caso i ciottoli vengano impiegati per la costruzione di pennelli ortogonali alla costa, oltre ad avere un tempo relativamente lungo di ritorno a riva dei ciottoli stessi posti in posizione più lontana, viene modificato il flusso detritico costiero che alimenta il fondale sabbioso e l'arenile. Al riguardo, nel caso di S. Agostino pennelli ortogonali alla costa tendono a sospingere verso il largo il flusso detritico parallelo alla costa, ed essendo la spiaggia di S. Agostino delimitata da un promontorio su ciascun lato, quello di Monte a Mare ad Est e quello detto dello "Scarpone" ad Ovest; il rischio è che il flusso detritico passi completamente all'esterno portando via anche la sabbia della duna sottomarina o barra naturale, che in tal modo verrà assottigliata, e non solo non sarà più in grado di restituire tra la primavera e l'estate la sabbia sottratta all'arenile, ma riducendo la sua resistenza al moto ondoso, lascerà passare verso terra onde di maggiore altezza che avranno effetti ancora più distruttivi sulla costa.



Pensare di eseguire ripascimenti morbidi mediante l'apporto di sabbia di cave sottomarine o di superficie significa modificare la granulometria e il colore non solo della splendida sabbia della spiaggia di S. Agostino, ma anche di quella ancor più splendida dell'Arenauta, dell'Ariana e di Serapo, tenuto conto che il flusso dei sedimenti è mediamente diretto da Sperlonga verso Gaeta.



Che fare allora? Le conoscenze scientifiche e le tecnologie oggi disponibili consentono di eseguire specifici rilevamenti dei fenomeni meteo marini costieri, di studiare le soluzioni più appropriate per ogni problema costiero e di tenere sotto controllo mediante monitoraggio gli effetti delle opere eseguite. Ma il metodo scientifico tarda ad affermarsi rispetto a quello pragmatico che tanti disastri ha già causato lungo le coste italiane. Peccato! Speriamo che una sorte disperata non spetti anche alla spiaggia di S. Agostino.



In attesa di tempi migliori per la scienza e l'ingegneria marittima, vogliamo osservare che nel caso della spiaggia di S. Agostino, come abbiamo avuto modo di rilevare insieme ad alcuni operatori del luogo, e come già accennato in precedenza, l'azione dei frangenti durante il periodo invernale tende ad accumulare i ciottoli lungo la riva e a portare dinanzi la costa la sabbia più sottile. L'orlo di ciottoli che si forma lungo la riva può raggiungere l'altezza persino di un metro, ed è molto ripido sul lato mare, cosicché le onde che riescono a superare, sia pure smorzate, la duna sabbiosa sottomarina, nell'infrangersi contro detto orlo di ciottoli vengono parzialmente riflesse e tendono pertanto a scavare in prossimità della riva, insieme al flusso longitudinale generato dalle stese onde, un solco profondo. E' così che chi entra in acqua a S. Agostino s'immerge rapidamente fino al torace per poi trovarsi più a largo su di una secca (la barra naturale) che riporta il livello poco sotto la pancia.



Abbiamo avuto modo di osservare negli scorsi anni che è sufficiente riempire a primavera detto solco con la ghiaia che si è accumulata lungo il bagnasciuga, per favorire la deposizione a riva della sabbia che durante l'inverso si è ritirata più al largo ed ottenere già nei mesi successivi una spiaggia molto più ampia di quella che verrebbe a crearsi lasciando fare le cose alla natura in un tempo molto più lungo.



Purtroppo durante le manutenzioni eseguite lo scorso anno qualche "furbetto di S. Agostino" ha utilizzato i ciottoli per realizzare pennelli favorendo un maggiore accumulo di sabbia sul alto da cui questa proviene e provocando erosione sull'altro. Le sagome di detti pennelli sono ancora abbozzate e si possono riconoscere.



Quest'anno invece qualcuno ha osservato che a dispetto del progetto di manutenzione del profilo della costa di S. Agostino predisposto dal Comune, qualche furbetto ha fatto prelevare consistenti quantitativi di sabbia sui lati del fronte dell'arenile dove svolge "la propria attività" per farla riversare su quest'ultimo. L'effetto è quasi devastante la linea di costa avanza e si arretra nell'arco di poche decine di metri; le buche scavate a mare comportano infatti il rapido richiamo di sabbia da terra e dalla duna sottomarina, generando un rapido arretramento della linea di costa di fronte ad esse e fondali più profondi dove vi era "la secca; il risultato è che le onde arrivano a terra con maggiore energia e riportano immediatamente a largo la sabbia della spiaggia. Altri non hanno ancora capito che i ciottoli è meglio distribuirli a mare, come già spiegato, per colmare a primavera il solco profondo che si genera dinanzi la spiaggia, piuttosto che tenerseli lungo la proprietà come una piccola scogliera, giacché è proprio il muro a secco di ciottoli che generando l'onda riflessa asseconda l'erosione del litorale e il trasporto a largo della sabbia.