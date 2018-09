La Torre di Scauri

torre di Scauri: ricostruzione al computer

La torre dovette assolvere alla sua funzione di vigilanza e difesa anche nei secoli XVIII e XIX. All'inizio del secolo scorso venne utilizzata,al pari di altre vedette, come postazione doganale. Nel rapporto redatto dagli Ufficiali del Genio,nel 1820,leggiamo infatti:

"...occupata dalla Forza doganale. In buono stato mediante gli accomodi ivi praticati da Dazi Indiretti".

La torre, ora priva della parte superiore e della scala di accesso, è di forma quadrata (m 13,20 alla base e 11,20 alla sommità) e misurava m 14 di altezza.

Comprendeva una base a scarpa, un piano principale ed una terrazza con guardiola per munizioni.

L'accesso, sopraelevato, avveniva mediante una doppia rampa di scale ed un ponte levatoio. Sulla terrazza, in asse con la porta di accesso,era ricavata una piccola caditoia. La muratura si compone di blocchetti di tufo e scaglie di pietra locale.

(tratto da:Tipologie delle torri lungo il litorale fra Gaeta e la foce del Garigliano -Biblioteca Nazionale -Napoli.

L.Santoro-Le torri costiere della Campania- "Napoli Nobilissima" VI,1967)





***

Pubblicato su TeleFree.it il 21 gennaio 2006

***