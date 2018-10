Naturale o minerale?

Conoscevo già la risposta, ma chiesi ugualmente il perchè di quella scritta.Infatti mi dissero:

"E' naturizzata perchè, con una macchina particolare depuriamo l'acqua potabile e la decloriamo."

Ma se l'acqua è già potabile perchè trattarla, e farla pagare a caro prezzo, (una brocca costava 2 euro.)?

In quel posto si mangiava bene, ma si beveva male.

E inutile interrogarsi su quale sia il meccanismo che, a 1100 metri di quota, fa trattare l'acqua potabile con una macchina non certificata, controllata solo da chi l'ha venduta e che invece di depurarla, l'acqua probabilmente l'inquina.

Mah. Gli italiani, in genere bevono di tutto, purchè non esca direttamente dal rubinetto.

Sono fra i maggiori utilizzatori al mondo di acqua imbottigliata e, non so perchè, la chiamano

"minerale".

Si fidano più della bottiglia che del rubinetto.

Forse perchè il tappo gli da un senso di sicurezza!

Non sbaglio se affermo che l'acqua dei nostri acqedotti è mediamente di ottimo livello.

Ed è quasi gratis!

Abbiamo una messe di aziende che l'acqua l'imbottigliano. E la vendono a caro prezzo.

Poco sodio nel PET mi raccomando !

E gli italiano.... la bevono.



Prosit!





Pubblicato su TeleFree.it il 22 dicembre 2005

