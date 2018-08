Non il risultato della votazione, del quale tratterò più giù, ma del risultato che si è ottenuto utilizzando un mezzo, che fino a qualche mese fa serviva per giocare, "scaricare" musica o film, "navigare" in internet, insomma, un portale web.



Mi sono reso conto che utilizzando questo fantastico mezzo di comunicazione siamo venuti a conoscenza di cose che, fino al 30 agosto di quest'anno, erano ignorate da tutti.

Tramite il web abbiamo approfondito argomenti che mai e poi mai avremmo pensato di trattare parlandone con amici.

Ci siamo scoperti essere una forza unita decisa a difendere il proprio territorio.



Questo mezzo che permette a scrittori, a poeti, sportivi ed a semplici persone di esprimere i propri sentimenti le proprie passioni ed opinioni, ha creato un'Agorà, come nell'antica Grecia, nella quale si è aperto un dibattito tra cittadini e personalità politiche che rappresentano questi cittadini.



Per Formia è stato un grande evento ed una grande conquista.



Il poter dibattere di argomenti che investono i cittadini con gli uomini politici di Formia, facendoli partecipare a questo dibattito, è una conquista importante e non dobbiamo farla naufragare.



Oggi per i rifiuti di Bagnoli, domani per altri argomenti, questo portale consente ad ognuno di esprimere le proprie idee in merito alle questioni che interessano. La disponibilità, non scontata, di personalità politiche a partecipare a questi dibattiti, io lo trovo un fatto molto positivo.



Tutto questo sempre restando, come su una pista di atletica, nei limiti della corsia della correttezza che permetta il dialogo, esprimendo tutte le opinioni, politiche, ideologiche, tecniche, senza esclusione alcuna, ma mantenedo il rispetto per l'essere umano.



Io penso che sia importante mantenere questo dialogo.



Ritornando ai risultati della votazione del Consiglio Comunale, una riflessione attenta e pacata mi ha fatto concludere che la maggioranza, nelle cui file si erano sentiti degli scricchiolii nei giorni precedenti la riunione, il ricompattamento ha evitato una valanga politica che avrebbe potuto far cadere la Giunta Bartolomeo.



Poichè, e parlo di me stesso, questa non è stata mai l'intenzione, fin dall'inizio dell'Affaire rifiuti, posso comprendere questo ricompattamento.



Voglio dare fiducia alle parole del Sindaco quando ha precisato chiaramente che niente arriverà fino a quando non si conosceranno le posizioni della Provincia di Latina e dell'Arpa Lazio.



Voglio sperare che i risultati dei rapporti diano parere negativo sulla qualità dei rifiuti e che permetta alla maggioranza di ritirare le due delibere "incriminate" e di allinearsi con la volontà dei cittadini.

Se i tempi di consegna di questo rapporto dovessero allungarsi molto, non si potrà attendere all'infinito, fino alle prossime elezioni politiche.



Ma nel frattempo desidero porre una serie di domande al Signor Sindaco per fugare i molti dubbi che questa operzione ha fatto sorgere.



Notando il notevole lasso di tempo che sta intercorrendo tra la richiesta di una rapporto da parte del Comune di Formia all'Arpa Lazio e l'arrivo dello stesso, sarebbe opportuno conoscere :



1.- Quali saranno i tempi necessari a ricevere i risultati delle analisi che dovrebbero essere effettuati dall'Arpa Lazio su eventuali rifiuti "inertizzati per legge" che arriveranno a Penitro?

2.- Quale sarà la frequenza prevista per queste analisi?

3.- Quali saranno i costi per ogni analisi?

4.- Chi pagherà queste analisi?

5.- Se un carico di rifiuti "inertizzati per legge" risultasse inidoneo alla discarica del sito di Penitro, quali sono le misure previste per allontanare questo materiale?

6.- Quale sarà la discarica dove poter trasportare eventuali carichi di prodotti non idonei a quella di Penitro?

7.- Questa discarica è già stata individuata?

8.- Chi pagherebbe i costi di queste operazioni?

9.- Come sarà possibile sapere, in pratica prima di scaricarlo, se un carico sarà composto da materiale idoneo ad essere ricevuto nella discarica di Penitro?

10.- Pensa che la sola bolla di accompagnamento sarà sufficiente a certificare l'idoneità di quei materiali?

11.- L'Arpa Lazio sarà presente sempre, anche nelle ore notturne, secondo la richiesta degli orari d'apertura della discarica stessa, per garantire la continuità di controlli?

12.- Dove è situato il laboratorio che dovrebbe garantire le analisi sui campioni del materiale arrivato in discarica?



Credo che sarebbe molto meglio se quei rifiuti "inertizzati per legge" non giungessero a Penitro



Non penso che queste domande possano essere catalogate di destra o di sinistra.



Non possono essere ritenute come domande politiche.



Occorre dare le risposte per rassicurare e calmere gli animi.



Per terminare, voglio chiarire il termine rifiuti "inertizzati per legge".

Il Decreto del Ministro dell'Ambiente dell'estate scorsa, decreto conseguente ad una direttiva UE, ha innalzato i limiti consentiti di IPA nei rifiuti e ridotto il numero di analisi da effettuare sui materiali inquinati.

Prima di queste modifiche di legge, quei materiali erano considerati "RIFIUTI". Ora la legge li ha chiamati "inerti".

Da qui la denominazione di inerti "inertizzati per legge".



Tank



16 novembre 2005