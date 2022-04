La caduta del muro di Benevento

Uno dei documenti segretati e ora emersi è la nota N° 5868 del 18/12/2018 dell’Area 1-Amministrazione Generale del Comune di Ventotene. Questo documento oggi acquisisce notevole rilevanza per la vicenda relativa all’acquisizione dell’Hotel Lo Smeraldo.

L’ex sindaco Gerardo Santomauro, dopo aver negato per mesi qualsiasi suo interesse sulla struttura, dopo essere stato scoperto dalla Guardia di Finanza, ha pubblicamente confessato che lo ha acquistato la “sua famiglia” con una procedura che lui asserisce essere corretta e legale ma che a noi risulta essere sotto indagine della Polizia Giudiziaria per delega dell’Autorità Giudiziaria. Un giorno sapremo.

Nella nota scoperta, Gerardo Santomauro scrive “CON URGENZA” al Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Latina e chiede “IN QUALITÀ DI SINDACO DEL COMUNE DI VENTOTENE, D’INTESA CON L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE” E “A NOME DI TUTTI I CITTADINI DI VENTOTENE” DI “SOPRASSEDERE ALLA VENDITA SENZA INCANTO DELL’HOTEL LO SMERALDO E DISPORRE UN RINVIO DELLA PROCEDURA PER CONSENTIRE DI VALUTARE LA POSSIBILITÀ PER LE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE DI REALIZZARE UN’ALTERNATIVA ALLA VENDITA PER FINI COMMERCIALI DEL COMPENDIO PIGNORATO”

La citata richiesta è stata inoltrata illegittimamente dall’ex sindaco al solo scopo di evitare che l’albergo fosse acquisito da qualcuno diverso da lui o dal suo prestanome, mediante una regolare asta pubblica gestita dal Tribunale ed è infarcita di plateali falsità che provocano un profondo disonore per il Comune di Ventotene e per i suoi Cittadini, totalmente estranei alla vicenda e tenuti all’oscuro di ogni cosa.

Nella lettera si legge che “LO SMERALDO È UNA STRUTTURA MOLTO IMPORTANTE PER VENTOTENE AVENDO OSPITATO PER 35 ANNI MIGLIAIA DI GIOVANI FEDERALISTI” informazione apparentemente superflua poiché i federalisti si appoggiano a qualsiasi struttura alberghiera abbia stanze disponibili al momento del raduno, ma molto utile per dare, falsamente, alla richiesta un carattere di interesse addirittura europeo.

La lettera prosegue “LE PREOCCUPAZIONI DEI CONCITTADINI NASCONO DAL FATTO CHE, CONSIDERANDO IL VALORE DELL’IMMOBILE E LA CONNESSA POSSIBILITÀ DI ESERCIZIO AL SUO INTERNO DI UN’IMPORTANTE ATTIVITÀ ECONOMICA, IL BENE POSSA ESSERE ACQUISTATO ALL’ASTA DA SOGGETTI PIÙ O MENO RICONDUCIBILI A ORGANIZZAZIONI CRIMINALI O CHE LO STESSO POSSA ESSERE UTILIZZATO, DOPO IL SUO ACQUISTO, PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ILLECITE E MALAVITOSE”. Ancora una volta l’ex sindaco si nasconde dietro gli ignari Concittadini e racconta clamorose falsità esclusivamente per raggiungere lo scopo di evitare



che il Tribunale proceda con l’asta pubblica, conoscendo perfettamente il nome del Concittadino che molto probabilmente se la sarebbe aggiudicata e che non ha nulla a che vedere con la criminalità .

Gerardo Santomauro ancora scrive “PERTANTO, DI RECENTE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON IL SUPPORTO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE HA MESSO IN CAMPO UNA SERIE DI INIZIATIVE VOLTE A VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE UNA ALTERNATIVA ALL’IPOTESI DI ACQUISTO ALL’ASTA DELL’IMMOBILE PER FINI ESCLUSIVAMENTE COMMERCIALI PER RIDARE ALLA STRUTTURA LA SUA MISSIONE INIZIALE” Nessun Cittadino di Ventotene è mai venuto a conoscenza della serie di iniziative che il Comune ha messo in campo e nessun Cittadino di Ventotene ha dato alcun mandato all’ex sindaco di fare ciò che, eventualmente, potrebbe avvenire dopo il mandato del Consiglio comunale, totalmente all’oscuro della vicenda. Inoltre, nessuno ha mai appreso di azioni messe in campo dalla Regione Lazio.

Proseguendo con le falsità l’ex sindaco scrive che le iniziative messe in campo dal Comune ridarebbero alla struttura la sua missione iniziale, lasciando intendere al Tribunale di Latina che l’Hotel Lo Smeraldo sia stato realizzato per una missione pubblica e non commerciale. Falsità allo stato puro! Vergogna illimitata!

La lettera URGENTE è stata inviata il giorno 18 dicembre 2018, qualche ora prima della mezzanotte, istante in cui scadeva la possibilità di presentare le offerte per l’asta e, in quel momento, Gerardo Santomauro sapeva benissimo chi era il suo competitore, di dover alzare la sua offerta e temeva di perdere l’affare.

Non è nemmeno concepibile che un sindaco, per quanto intrallazzatore possa essere, si permetta curare i suoi affari personali in tal modo, coinvolgendo la Regione Lazio e la Cittadinanza e se ciò è stato possibile a Ventotene è per la totale mancanza di trasparenza in cui ha versato per cinque anni il nostro Comune in spregio ad ogni Legge in merito e solo per agevolare gli intrallazzi dei componenti della consiliatura e dei corrotti funzionari comunali che hanno tenuto loro il sacco mentre ci derubavano.

Ci auguriamo che queste pessime figure di amministratori e funzionari comunali scompaiano per sempre dalla nostra isola e che possano presto rispondere davanti alla legge delle loro malefatte.