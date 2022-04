Brevi di cronaca 11 aprile

Droga e denaro sequestrati

Cronaca: Acilia- 56 enne arrestato per possesso di hashish



Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno arrestato un 56enne romano gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di 1 kg di hashish. L’uomo, già conosciuto per precedenti reati, è stato fermato dai militari appena imboccato il Grande Raccordo Anulare. Nel vano motore dell’auto hanno trovato 10 panetti di hashish, del peso complessivo di 1 kg, oltre a 1.050 euro in contanti nella tasca interna del giubbotto



Roma. 4 arrestati, 12 indagati e oltre 17 mila persone controllate





Nella settimana tra il 4 e il 10 aprile la Polizia di Stato nelle Stazioni Ferroviarie del Lazio ha effettuato oltre 17 mila controllati a persone di queste 4 sono state arrestate e 12 indagate



Tra gli arrestati un cittadino straniero che, mescolato tra la folla di turisti in via Giolitti, ha rubato una borsa, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti. Un altro straniero, sorpreso vicino alla stazione di Roma Termini è stato sorprese al momento della consegna di droga in cambio di denaro.

In manette anche due italiani per il reato di furto di cavi di rame presso lo scalo di Campoleone (LT) e un altro, arrestato a Orte, risultato avere a proprio carico un ordine di esecuzione per la carcerazione per una pena di oltre 2 anni.

Arrestato infine un cittadino straniero sul quale pendeva dal 2021 un decreto di espulsione