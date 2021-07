Si parlerÓ di diritti, di politica, di economia, di innovazione, di virus. E si tornerÓ a farlo in presenza. Tutti gli incontri, che saranno comunque trasmessi in diretta sui profili social della rassegna, si svolgeranno nei suggestivi spazi del Grand Hotel Santa Domitilla, dove l'evento Ŕ nato nel 2008, e nella piazza principale di Ponza, la Caletta.



Un'occasione unica di confronto stimolato, oltre che da Gianluigi Nuzzi, da un pool di giornalisti di primissimo piano come Roberto Bernab˛, Eleonora Cozzella, Alessandro De Angelis, Alessandro Giuli, Peter Gomez, Alessio Jacona, Francesco Piccinini e Andrea Vianello.



Non mancherÓ anche un pizzico di ironia, grazie alle copertine di Roberto Parodi, giornalista e scrittore, e Federico Palmaroli, noto sui social con lo pseudonimo @lefrasidiosho.



In pi¨, durante la rassegna verrÓ riproposta sull'isola l'installazione artistica "Pagina Prima: SarÓ vero?", che ha anche ispirato la copertina di Ponza D'autore 2021: un'opera composta da 75mila pagine di quotidiani calpestate dai passanti, realizzata dal collettivo artistico PXLs a Milano in occasione della Giornata Mondiale per la LibertÓ di stampa, che invita a riflettere sul significato di libertÓ.



L'edizione 2021 di Ponza D'autore si aprirÓ venerdý 23 luglio con tre appuntamenti.

Si comincia con "Next Generation, i millenial tra reddito di cittadinanza e UE", un'intervista di Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net, alla Ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone.

Si prosegue con "I colori dell'arcobaleno, l'Europa dei diritti tra Zan e Orban", un confronto sul controverso disegno di legge e sui suoi possibili effetti tra la Senatrice del PD Monica CirinnÓ, l'attivista Paola Concia, Don Patrizio Coppola e l'Onorevole di Forza Italia Andrea Ruggieri.

E, per concludere, "Romanzo Quirinale, l'Italia del semestre bianco", un acceso dialogo politico tra l'Onorevole del PD Graziano Delrio, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e i giornalisti Maurizio Belpietro, Alessandro De Angelis, Alessandro Giuli e Peter Gomez.



Ricca di ospiti anche la seconda serata di sabato 24 luglio, con due incontri dedicati a innovazione, ripresa e futuro.

"Pensare sostenibile: smart Italy, slow life", il titolo del primo panel che vedrÓ la presenza dell'Onorevole PD e Presidente dell'8░ Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati Alessia Rotta, del direttore di Enit Giovanni Bastianelli, del Direttore Relazione Esterne, Comunicazione e SostenibilitÓ di Inwit spa Michelangelo Suigo, dell'attivista influencer Federica Gasbarro e dei giornalisti Roberto Bernab˛ e Alessio Jacona.

Si proseguirÓ poi con "Full (of) money. L'Italia di recovery, ripresa e resilienza", con la Viceministro dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli, il Viceministro delle Infrastrutture e della MobilitÓ SostenibileAlessandro Morelli, il capo rappresentanza della Commissione Europea in Italia Antonio Parenti e i giornalisti Leonardo Panetta (che presenterÓ il suo nuovo libro "Recovery Italia") e Roberto Bernab˛.



Ponza D'autore terminerÓ domenica 25 luglio, con una serata dedicata a virus e libertÓ di stampa.

Gianluigi Nuzzi condurrÓ l'appuntamento "Covid e nuovi virus, la variante libertÓ": un dialogo sulla campagna vaccinale, le varianti e l'evoluzione della pandemia con il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e l'infettivologo Matteo Bassetti (che presenterÓ il suo nuovo libro "Una lezione da non dimenticare").

A seguire "PaginaPrima: sarÓ vero? LibertÓ di stampa, Italia al 41░ posto": un incontro tra i giornalisti Gianluigi Nuzzi, Francesco Piccinini e Andrea Vianello, e PXLs Collective.

A conclusione della serata e della rassegna un intervento di Gianluigi Nuzzi dal titolo "Ponza, il mio paradiso": un ricordo commosso, ispirato dalle parole di Eugenio Montale, del defunto Paolo Greca, storico imprenditore dell'isola deceduto pochi mesi fa.