Brevi di cronaca 11 giugno

Cappello Carabinieri

Arrestato 50enne romano per maltrattamenti verso i familiari

Un romano di 50 anni, giÓ conosciuto alle forze dell'ordine, Ŕ stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli con le accuse di atti persecutori e maltrattamenti contro familiari.



L'uomo, inoltre era solito inveire e minacciare anche i condomini dello stabile nella zona della Magliana in cui vive. Spesso si mostrava nudo sul balcone o lanciava loro contro sacchi dell'immondizia.



Alla fine i i condomini hanno chiamato ai Carabinieri i quali hanno scoperto che l'uomo aveva atteggiamenti ostili e aggressivi anche nei confronti della madre di 74 anni e della sorella che periodicamente faceva loro visita



In manette il Nasone del Quarticciolo"

Un 44enne romano Ŕ stato arrestato con l'accusa di essere il responsabile di una rapina ai danni di un tassista romano avvenuta lo scorso novembre

Il malvivente sotto la minaccia di una pistola si era fatto consegnare di un orologio, di 100 euro e di un telefono cellulare.

Ad incastrare il rapinatore il soprannome con il quale si era presentato "Nasone del Quarticciolo".

Il successivo riconoscimento fotografico ha permesso di chiudere le indagini



54enne albanese arrestato per tentata estorsione



L'uomo, aveva effettuato lavori di ristrutturazione presso l'abitazione di un 72 enne, ma al termine del lavoro, dopo aver incassato il pattuito, ha preteso altri 8mila euro. Al rifiuto dell'uomo il malvivente ha trattenuto le chiavi e affittato abusivamente l'appartamento ad una donna marocchina di 40 anni. L'anziano proprietario era per˛ riuscito a regolarizzare la locazione con la donna. Il muratore ha per˛ continuato a pretendere il canone d'affitto e minacciando la donna. Dopo la denuncia ai Carabinieri l'uomo Ŕ stato arrestato e portato a Regina Coeli



150 agenti impegnati per portare a termine 6 ordinanze di custodia cautelare sul Lido di Roma

Dalle prime ore di questa mattina, Ŕ in corso l'esecuzione da parte degli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, di 6 Ordinanze di Custodia Cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Roma - Sezione GIP, nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di rapina in concorso, lesioni, sequestro di persona multiplo ed estorsione in danno di due stranieri residenti in Italia.



150 gli agenti della Questura impiegati nell'operazione.