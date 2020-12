Il Natale 2020 tra musica, informazione e spiritualità

L'informazione proseguirà con l'attenzione al contesto nazionale, grazie a Radio InBlu, e locale con la redazione del giornale radio e su radiocivitainblu.it. Infine, la spiritualità con la trasmissione delle celebrazioni festive delle Sante Messe in diretta sui media della Arcidiocesi di Gaeta, sulle pagine Facebook Arcidiocesi di Gaeta e Radio Civita InBlu, sui siti www.arcidiocesigaeta.it e www.radiocivitainblu.it.

Radio Civita InBlu è la Radio on the Road dal 1988, in onda nel basso Lazio e alta Campania. Radio Civita InBlu si ascolta in FM su 90.7 a Gaeta, Formia, Minturno, Baia Domizia e Cellole; FM 101.0 a Fondi, Monte San Biagio e Sperlonga; FM 95.0 e 103.8 a Itri e Terracina; FM 91.9 a Cellole, Sessa Aurunca, Castelforte e Santi Cosma e Damiano. Radio Civita InBlu si ascolta su radiocivitainblu.it e smart device. Radio Civita InBlu è direttamente collegata con l'ufficio per le comunicazioni sociali della Arcidiocesi di Gaeta. È sui social network più diffusi mentre i podcast sono distribuiti da Spreaker sulle maggiori piattaforme audio.

FM, app, smart device e su www.radiocivitainblu.it