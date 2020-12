Domenica torna il mercato di Fondi in forma completa

Maschietto e Stravato

"Grazie all'impegno dei cittadini e soprattutto ai comportamenti virtuosi e di rispetto delle norme - spiega il governatore Nicola Zingaretti - il Lazio è rimasta sempre una regione gialla e oggi il dato di previsione del Valore RT è sceso fino a 0.67. Un risultato incoraggiante senza dubbio ma deve essere chiaro a tutti, e voglio ripeterlo di nuovo, che ciò non vuol dire che il pericolo sia passato. Assolutamente no. Quanto ottenuto deve essere lo sprone per andare avanti nell'affrontare il virus con lo stesso rigore e la stessa attenzione".

Dopo oltre un mese, quindi, torna a Fondi il mercato della domenica con tutte le categorie merceologiche.

Il meteo sempre sorridere agli ambulanti e a chi ha intenzione di fare buoni acquisti a prezzi contenuti.

«Una buona notizia per la città e per gli ambulanti - concludono il sindaco Maschietto, l'assessore Stravato e il dirigente Acquaro - ma ricordiamo a tutti che il distanziamento, il corretto utilizzo della mascherina e tutte misure anticovid andranno rispettate alla lettera. Dobbiamo essere prudenti per la sicurezza di tutti noi e per garantire, in futuro, lo svolgimento del mercato senza ulteriori restrizioni».