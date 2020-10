L'impegno che stanno mostrando dirigenti scolastici, docenti, personale Ata e alunni, dalle pratiche di sanificazione al distanziamento sociale, come ho avuto modo di verificare personalmente visitando alcuni plessi, è lodevole, ma è necessario fare di più vista la curva dei contagi e per evitare che le scuole siano nuovamente costrette a chiudere i battenti. Al presidente Zingaretti chiedo di valutare il potenziamento della didattica a distanza a partire dalla scuola secondaria superiore, passando dal 30% già previsto dalle indicazioni ministeriali al 50%, come accadrà da lunedì in Liguria e Piemonte, alternando in tal modo lezioni in presenza e a distanza e diminuendo in tal modo il pericolosissimo affollamento sui mezzi di trasporto, che si potrebbe comunque potenziare ricorrendo a convenzioni con i privati almeno per coprire le corse negli orari di punta. In questi giorni inoltre le scuole si stanno trovando in difficoltà anche sul piano della prevenzione sanitaria e ritengo opportuno predisporre settimanalmente la somministrazione di tamponi rapidi attraverso personale infermieristico dedicato, oltre a stabilire regole chiare ed omogenee sugli interventi da compiere dopo che viene registrata una positività in una classe, considerando che al momento le soluzioni o peggio le non soluzioni sono diverse nei vari Comuni, da parte delle varie Asl e di frequente in base alle diverse sensibilità dei dirigenti scolastici. Sono venuto infine a conoscenza di difficoltà nella gestione delle pratiche tra le scuole e l'ufficio di prevenzione in provincia di Latina e chiedo pertanto al direttore generale dell'Asl, Giorgio Casati, di rivedere il funzionamento di questo ufficio, potenziandone il personale in base alle esigenze mutevoli dell'emergenza. La tempistica è l'arma migliore per battere il contagio". A dichiararlo Raffaele Trano, membro della Commissione finanze alla Camera.



Proprio in questi minuti il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sta firmando insieme al ministro della Salute Speranza una ordinanza che tiene conto delle richieste dell'on. Trano insieme all'introduzione del coprifuoco dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.



NOVA0142 3 POL 1 NOV CRO INT Covid: nel Lazio coprifuoco, didattica a distanza e potenziamento rete ospedaliera Roma, 21 ott - (Nova) - Coprifuoco anche nel Lazio, didattica a distanza e potenziamento della rete ospedaliera Covid regionale. Queste le principali misure contenute in una nova ordinanza della Regione Lazio, in materia "di igiene e sanita' pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", che il governatore, Nicola Zingaretti, firmera' questa sera, con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Lo rende noto la Regione Lazio, precisando, che a seguito degli incontri con il Comitato tecnico scientifico, l'assemblea dell'Anci, la Conferenza dei rettori e l'Associazione dei presidi, si dispone: a partire dalla notte tra venerdi' 23 ottobre e sabato 24, il divieto degli spostamenti in orario notturno "sul territorio della Regione, dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessita' o d'urgenza, ovvero per motivi di salute"