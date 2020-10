Le principali attività enogastronomiche tiburtine e laziali, incontrano le più significative realtà dei food truck regionali da Nord a Sud. Dal tipico panino con la porchetta agli arrosticini abruzzesi, dalla puccia pugliese alla piadina romagnola, senza tralasciare birra, vino, bibite e cocktail. Le ricette della tradizione storica locale come il cuoppo romano polpette e coratella oppure l'intramontabile pasta all'amatriciana, sono accostati a proposte più curiose come le reginelle siciliane, l'hamburger di salsiccia finanche il sushi giapponese.



Tra nove vie e sette piazze cittadine centinaia di piatti per tutti i gusti, dolci e salate, per pranzare, cenare o per uno spuntino veloce. Nei menù saranno disponibili anche alimenti per vegani, vegetariani, celiaci e kids.



Nelle vie della città sarà possibile poi incontrare le postazioni musicali a dall'Accademia Beats Generation di Tivoli, decine di artisti di strada arricchiranno il festival con i suoni e i colori della festa.



Le vie e le piazza coinvolte saranno: piazza Garibaldi, via della Missione, piazza Santa Croce, via Pietro Nenni, vicolo Fumasoni, via Due Giugno, via Trevio, piazza Sante Viola, piazza Plebiscito, via Palatina, vicolo dei Palatini, piazza Palatina, via dei Sosii, piazza dell'Erbe, via Ponte Gregoriano e piazza Rivarola.



L'evento si svolge nel rispetto di tutte le norme vigenti in fatto di sicurezza sanitaria e distanziamento, con il patrocino del Comune di Tivoli.



Tibur Street Food Festival vi aspetta nel Centro Storico di Tivoli

Sabato 17 ottobre dalle 17:00 alle 00:00 e Domenica 18 ottobre dalle 12:00 alle 00:00