Enit in bici al Giro d'Italia per raccontare le bellezze dell'Italia

Confermata anche la presenza del team Enit al Giro-E, l'evento organizzato da RCS Sport, sulle strade e nei giorni del Giro d'Italia con le bici a pedalata assistita. Enit parteciperÓ con un proprio team di ciclisti non professionisti, composto - a rotazione sulle 20 tappe - da 20 partecipanti fra giornalisti, influencer, blogger, instagrammer e operatori turistici selezionati dalle 28 sedi estere Enit in tutto il mondo e provenienti dai seguenti Paesi: Francia, Germania, UK, Spagna, Olanda, Polonia, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Irlanda, Svizzera, Austria e Italia. L'obiettivo Ŕ raccontare le eccellenze italiane, promuovere il turismo sostenibile ed esportare la conoscenza anche dei territori meno noti.



Il capitano del team Enit sarÓ Max Lelli, ex ciclista professionista su strada italiano.



La partecipazione di Enit al Giro ha un significato particolare: l'ente che ha compiuto 101 anni ha la stessa etÓ del Giro d'Italia - dichiara il Direttore Enit Giovanni Bastianelli. Un appuntamento che segna la ripartenza della promozione dell'Italia nel mondo e consente di mostrare il territorio italiano in modalitÓ slow. La bici Ŕ un modo straordinario per scoprire l'Italia. Piace la vacanza attiva, fare movimento anche quando si Ŕ in vacanza. E piace soprattutto agli stranieri: il 61 per cento dei cicloturisti che percorrono l'Italia viene dall'estero. La bici Ŕ un'opportunitÓ straordinaria per il turismo italiano".



Oltre all'impegno con il proprio team, quest'anno Enit sponsorizzerÓ la Maglia Arancione del Giro-E (classifica RegolaritÓ) e sono previste forme di collaborazione con le Regioni coinvolte, momenti istituzionali in cui i testimonial appartenenti al team Enit verranno coinvolti in visite turistiche, cene tipiche ed eventi, allo scopo di immergere i testimonial nella cultura e tradizioni italiane. ╚ previsto anche il posizionamento di una mongolfiera brandizzata "Italia - beauty to treasure" a Rimini, lungo gli ultimi chilometri della decima tappa del Giro-E.