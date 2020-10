VENUTO ALLA LUCE IL POZZO DI PRELIEVO ACQUA NELLA EX VETRERIA DI SERAPO

E' UNA TESTIMONIANZA STORICA RARA E IMPORTANTE, CHE FORSE RISCHIAVA, SE NON SI FOSSE INTERVENUTO IN TEMPO, DI ESSERE DEFINITIVAMENTE CANCELLATA DA UN OPERARE, POLITICO E URBANISTICO, ASSOLUTAMENTE STOLTO, CHE HA CONSENTITO DI ABBATTERE INTERI CORPI DI QUESTA GLORIOSA FABBRICA (1909), SU CUI GRAVANO, PROPRIO PER LA SUA IMPORTANZA E VETUSTA' BEN DUE VINCOLI ARCHEOLOGICI, CHE NON SONO STATI ASSOLUTAMENTE RISPETTATI.



DIVERSAMENTE L'INTERO COMPLESSO SAREBBE ANCORA IN PIEDI. ESSO, STANDO AL MANDATO DI PROGETTO E SENZA VIOLARE I VINCOLI, DOVEVA SOLO ESSERE RESTAURATO, COSA CHE NON SI FACEVA DA DECENNI. SOLO COSI' SAREBBE STATO PRONTO PER UN USO TURISTICO AVVEDUTO, ACCORTO, RIMESSO A NUOVA VITA SECONDO I DETTAMI E RISPETTANDO I CANONI DELLA ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE MODERNA, ONDE CONTRIBUIRE AD INCREMENTARE LE ATTRATTIVE TURISTICHE DI TUTTA LA CITTA', IN OGNI PERIODO DELL'ANNO, COME LO SVILUPPO 'ECONOMICO LOCALE RICHIEDEREBBE.



ERA NECESSARIO, PROBABILMENTE, MI SPIACE CHE SIA IO A DOVERLO PROPORRE E NON L'ASSESSORE DEL SETTORE, INDIRE UN CONCORSO DI IDEE E NON AFFIDARE AD UN SINGOLO TECNICO, PER DI PIU' NON LOCALE, UN PROGETTO SU UN'AREA VASTISSIMA, BEN 26.000 METRI QUADRI, E QUASI COSTRINGERE IL CONSIGLIO COMUNALE AD APPROVARLO IN GRAN FRETTA IN UNA SEDUTA STRAORDINARIA, CONVOCATA APPENA 24 ORE PRIMA. MI CHIEDO QUALE CONSIGLIERE ABBIA AVUTO IL TEMPO ANCHE SOLO DI LEGGERLO O SOFFERMARSI SUL GRAFICO PER PROPORRE OBIEZIONI O ALTERNATIVE CHE RITENEVA OPPORTUNE.



OCCUPANDOMI, ANCHE SE MARGINALMENTE A LIVELLO DI STUDIO, DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE FIN DAL LONTANO 1995, GRAZIE AD UNA OFFERTA DI COLLABORAZIONE DI UNA EMANAZIONE DI SETTORE DELLA REGIONE LAZIO PRESENTE A FONDI, AVREI ANCH'IO AVANZATO PROPOSTE VALIDE DI RIUSO DEI CORPI DI FABBRICA RECUPERATI.



POTETE VEDERE IN CALCE COME AVREI VISTO RIUTILIZZATI GLI IMMOBILI DEL PRIMO BANDO AGGIUDICATO DALLA DITTA MOLINARO, CHE SONO STATI IGNOMINOSAMENTE ABBATTUTI, SENZA ALCUN RISPETTO PER CIO' CHE HANNO RAPPRESENTATO PER MOLTI ABITANTI DI GAETA. RECUPERATI CON UNA SPESA NON ECCESSIVA E CON DESTINAZIONE D'USO AVVEDUTA E DIVERSA, AVREBBERO CONTINUATO AD INCREMENTARE L'ECONOMIA LOCALE ANCHE COL CALORE DELLA LORO STORIA, CHE E' ANCHE IL MOTIVO PER CUI NEL PASSATO SI VENIVA IN ITALIA PER IL "GRAND TOUR"



L'AMPLISSIMA TETTOIA CONTINUA CHE SI SNODAVA ALL'ANGOLO DI VIA SERAPIDE E CORSO ITALIA, DI CIRCA 280 METRI QUADRI SI SAREBBE PRESTATA ADEGUATAMENTE AD OSPITARE IL TANTO ATTESO MUSEO DELLA VETRERIA, IL SEMPLICEMENTE COMPLETANDO DELLA TETTOIA E, LASCIANDO LE CARATTERISTICHE ARCATE, DOVE NECESSARIO CHIUSE CON DOGHE O ALTRA SOLUZIONE, AVREBBE CONSENTITO DI CONSERVARE LA MEMORIA STORICA DEL COMPLESSO INDUSTRIALE. INOLTRE A COMPLETAMENTO DI QUEST'ULTIMA, SE TUTTI I CORPI DI FABBRICA FOSSERO RIMASTI, RISPETTANDO I VINCOLI DI NON ABBATTIBILITA' IMPOSTI DA DUE DISPOSIZIONI, SAREBBE STATO POSSIBILE CON L'AIUTO DEI TANTI EX-VETRAI TUTT'ORA IN VITA, FAR CONOSCERE A NUMEROSI ALUNNI DI QUASI TUTTE LE SCUOLE DI ORDINE E GRADO, DA NOI IN VISITA SCOLASTICA, IL PROCESSO INDUSTRIALE CHE, DALLA MATERIA PRIMA, LA SABBIA, PORTA ALLA FORMAZIONE DEL VETRO, USANDO ALTIFORNI.



IL PRODOTTO FINITO, CHE RAGGIUNGEVA CON L'AUTOMATISMO, ANCHE IL NUMERO DI DIVERSE CENTINAIA DI MIGLIAIA AL GIORNO, VENIVA INVIATO IN OGNI ANGOLO D'ITALIA E ANCHE ALL'ESTERO. SAREBBE STATA UNA OCCASIONE GHIOTTA PER DARE IMPULSO NOTEVOLE ALLA RICETTIVITA' SCOLASTICA, MA E' GIA' PARZIALMENTE COMPREMESSA DALLA INSENSATEZZA DI CERTE SCELTE AVVENTATE E, SCUSATE, CONTRO GLI INTERESSI ECONOMICI LOCALI DI DIVERSI SETTORI.



COME VEDETE NELLO SCHEMA SOTTOSTANTE, L'IMMOBILE ALLA IMMEDIATA DESTRA DELL'INGRESSO PRINCIPALE SI PRESTAVA, PER COME LO VEDEVO, A ESPOSIZIONE E VENDITA DI OGGETTISTICA ARTISTICA IN VETRO DI MURANO, E FORSE NON SOLO QUELL'IMMOBILE, VISTO LA GRANDE RICHIESTA DEL PRODOTTO, LA CUI ESPOSIZIONE E VENDITA TROVA ADEGUATO POSTO IN UNA EX VETRERIA. INFINE, PER TERMINARE LA ESPOSIZIONE DI COME VEDEVO LA NOSTRA FABBRICA



NEL FUTURO, IN QUESTO PRIMO LOTTO, AVREI PROPOSTO CHE L'IMMOBILE "A" , SUBITO A SINISTRA DELL'AMPIO INGRESSO PRINCIPALE , FORTUNAMENTE ANCORA NON ABBATTUTO, POTREBBEOSPITARE, CON TUTTA LA SUA AMPIEZZA, UN BELLISSIMO BOOK-SHOP, COME POSSIAMO TROVARE AL MAXXI DI ROMA, UN LUOGO MOLTO ACCOGLIENTE DOVE POTER TRASCORRERE ANCHE UNA GIORNATA CULTURALE, CON LIBRI DI ARTE, ARCHEOLOGIA, STORIA, LETTERATURA, STAMPE E FOTO D'EPOCA DELLA FABBRICA E ALTRA OGGETTISTICA IN VOGA OGGI, TAZZE MAGLIETTE E CERAMICHE RICORDO IMPRESSE DI IMMAGINI DI COME ERA LA VETRERIA UN TEMPO, LE SUE MAESTRANZE, LE VARIE OPERAZIONII DI PROCESSO.



PENSATE CHE CON QUESTA PARZIALE DISTRUZIONE DELLA NOSTRA PIU' APPETIBILE ATTRATTIVA TURISTICA ARCHEOLOGICA, QUALORA FOSSE STATA SEMPLICEMENTE RIMESSA IN VITA E AVVIATA AL TURISMO STORICO, CULTURALE, NON ABBIAMO CERTO PERSO POCO.



RIUSCIREMO A INTERROMPERE IL PROCESSO DI TOTALE ABBATTIMENTO? CI SONO DIVERSE STRADE PER FARLO E RICOSTRUIRE QUELLO INIZIALMENTE COMPROMESSO.

SPERIAMO CHE LA CITTADINANZA CHE HA CAPITO SI COAGULI PER IMBOCCARNE ALMENO UNA.



SULLA RESTANTE PARTE, LA PIU' CORPOSA E ANTICA, LA PROPOSTA PERSONALE, SCATURITA DA SAPIENTE CONOSCENZA DEL SETTORE, ╚ DI FAR DECOLLARE ANCHE A GAETA IL SETTORE FIERISTICO. ED ╚ ALTRA NOVITA' DI RIUTILIZZO DELLA NOSTRA GLORIOSA VETRERIA.



LE AMPIE HALL DELLE SALE MACCHINE SI PRESTANO, DOPO IL LORO RECUPERO ADEGUATO, A QUESTO USO, CON IL COMPLEMENTO DI STANDS NEL VICINO CAMPO DI CALCIO, CHE, COME SAPRESTE, SARA' DISLOCATO, NELLA FUTURA VARIANTE AL NUOVO PIANO REGOLATORE, IN PERIFERIA, AVREMO DATO UN COLPO DI FRUSTA AL NOSTRO TURISMO DESTAGIONALE.

E NON ╚ POCO PER COME VA OGGI LA ECONOMIA.



DAMIANO DI TUCCI,

(AMMINISTRATORE GRUPPO "VALORIZZIAMO GAETA E IL COMPRENSORIO")