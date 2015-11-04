VENUTO ALLA LUCE IL POZZO DI PRELIEVO ACQUA NELLA EX VETRERIA DI SERAPO

Home | News | Eventi | Links | Oroscopo | Community | Ricerca

TeleFree



Community
Nick:
Pass:
:: registrati!
:: persa la password?

sx Eventi dx
dal 26/02 al 01/11 Sermoneta: Giardino di Ninfa, via alle prenotazioni online
letture: 22486
dal 23/05 al 01/11 Cisterna: Il giardino di Ninfa riapre con nuove regole e un nuovo calendario
letture: 13484
dal 20/07 al 20/10 Roccasecca dei Volsci: ROCCASECCA dei VOLSCI (LT), per il 400° anniversario del Cardinale Massimo
letture: 3415
dal 01/10 al 31/10 Gaeta: Un mese tutto rosa per la prevenzione
letture: 209
dal 02/10 al 11/10 Minturno: Mostra evento nel Castello Baronale di Minturno su 'Il Minturnese' (1)
letture: 442
03/10 Pomezia: Le Parole di Lavinia, Festival e Premio Letterario al femminile
letture: 944
Calendario Tutti gli Eventi
dw

sx Menù dx
 menu Home
 menu News
 menu Eventi
 menu Links
 menu Fototeca
 menu Oroscopo
 menu Ricerca
 menu Community
 menu Registrati
 menu Entra
 menu M. Pubblici
 menu M. Privati
 menu Invia una news
 menu Invia un link
 menu Info
 menu Disclaimer
 menu Netiquette
dw

sx Online dx
iscritti:15.627
visitatori:389
utenti:1
dw

sx Links dx
 links Abbigliamento
 links Agenzie Immobiliari
 links Agriturismo
 links Alberghi
 links Artigianato
 links Associazioni
 links Auto - Moto
 links Aziende
 links Banche
 links Bar e Pasticcerie
 links Biblioteche
 links Centri Commerciali
 links Chiese
 links Cinema
 links Comuni
 links Cultura e Spettacolo
 links Enti Locali
 links Eventi
 links Farmacie
 links I siti degli utenti
 links Il Territorio
 links Imprese Edili
 links Informazione
 links Medicina
 links Nautica
 links Parchi
 links Partiti Politici
 links Piante e Fiori
 links Ristoranti & Pub
 links Scuole
 links Sport
 links Stabilimenti Balneari
 links Studi Cine-Foto
 links Supermercati
 links Terapisti
 links Viaggi e Turismo

Links Tutti i Links
dw

sx Eventi Storici dx
venerdÃ¬
02
ottobre
SS. Angeli Custodi
Compleanno di:
sex aangelo
sex Bartoloforte
sex cesarale
sex kolhel
sex ladradiVento
sex pasqualino51
sex pasqui48
sex scarabeo_975
sex timoteo
sex tomi
nel 1950: Charles Schultz dà vita ad un nuovo personaggio, debutta oggi Charlie Brown.
nel 1973: Si spegne Paavo Nurmi, mito finlandese dell'atletica: 9 ori ai Giochi e 36 record mondiali. La sua faccia è stata stampata sulle banconote da 10 marchi finlandese.
dw
Home » News » Latina » Gaeta » VENUTO ALLA LUCE IL POZZO DI P...
venerdÃ¬ 02 ottobre 2020
VENUTO ALLA LUCE IL POZZO DI PRELIEVO ACQUA NELLA EX VETRERIA DI SERAPO
SERVIVA L'INTERO BORGO DI ELENA. IL RITROVO DURANTE I LAVORI DI ABBATTIMENTO, CHE MOLTI RITENGONO IRREGOLARI.
letture: 43
La ex Vetreria dal lato corso Italia
La ex Vetreria dal lato corso Italia
Gaeta: NELLO SPAZIO INTERNO DEL COMPLESSO VETRAIO DISMESSO, IN DIREZIONE DELLA CURVA DI VIA SERAPIDE DOPO I GRADINI E L'ARCO IN MATTONI, ESISTE UN POZZO PREZIOSISSIMO PER LA SUA STORIA, ESSENDO STATO, NEL PASSATO, UNA O FORSE L'UNICA FONTE DI PRELIEVO DI ACQUA DELL'INTERO BORGO DI ELENA. VI SI PUO' ANCORA AMMIRARE LA CARRUCOLA PER SCORRIMENTO DELLA FUNE CHE PORTAVA ALLA ESTREMITA' IL SECCHIO.
E' UNA TESTIMONIANZA STORICA RARA E IMPORTANTE, CHE FORSE RISCHIAVA, SE NON SI FOSSE INTERVENUTO IN TEMPO, DI ESSERE DEFINITIVAMENTE CANCELLATA DA UN OPERARE, POLITICO E URBANISTICO, ASSOLUTAMENTE STOLTO, CHE HA CONSENTITO DI ABBATTERE INTERI CORPI DI QUESTA GLORIOSA FABBRICA (1909), SU CUI GRAVANO, PROPRIO PER LA SUA IMPORTANZA E VETUSTA' BEN DUE VINCOLI ARCHEOLOGICI, CHE NON SONO STATI ASSOLUTAMENTE RISPETTATI.

DIVERSAMENTE L'INTERO COMPLESSO SAREBBE ANCORA IN PIEDI. ESSO, STANDO AL MANDATO DI PROGETTO E SENZA VIOLARE I VINCOLI, DOVEVA SOLO ESSERE RESTAURATO, COSA CHE NON SI FACEVA DA DECENNI. SOLO COSI' SAREBBE STATO PRONTO PER UN USO TURISTICO AVVEDUTO, ACCORTO, RIMESSO A NUOVA VITA SECONDO I DETTAMI E RISPETTANDO I CANONI DELLA ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE MODERNA, ONDE CONTRIBUIRE AD INCREMENTARE LE ATTRATTIVE TURISTICHE DI TUTTA LA CITTA', IN OGNI PERIODO DELL'ANNO, COME LO SVILUPPO 'ECONOMICO LOCALE RICHIEDEREBBE.

ERA NECESSARIO, PROBABILMENTE, MI SPIACE CHE SIA IO A DOVERLO PROPORRE E NON L'ASSESSORE DEL SETTORE, INDIRE UN CONCORSO DI IDEE E NON AFFIDARE AD UN SINGOLO TECNICO, PER DI PIU' NON LOCALE, UN PROGETTO SU UN'AREA VASTISSIMA, BEN 26.000 METRI QUADRI, E QUASI COSTRINGERE IL CONSIGLIO COMUNALE AD APPROVARLO IN GRAN FRETTA IN UNA SEDUTA STRAORDINARIA, CONVOCATA APPENA 24 ORE PRIMA. MI CHIEDO QUALE CONSIGLIERE ABBIA AVUTO IL TEMPO ANCHE SOLO DI LEGGERLO O SOFFERMARSI SUL GRAFICO PER PROPORRE OBIEZIONI O ALTERNATIVE CHE RITENEVA OPPORTUNE.

OCCUPANDOMI, ANCHE SE MARGINALMENTE A LIVELLO DI STUDIO, DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE FIN DAL LONTANO 1995, GRAZIE AD UNA OFFERTA DI COLLABORAZIONE DI UNA EMANAZIONE DI SETTORE DELLA REGIONE LAZIO PRESENTE A FONDI, AVREI ANCH'IO AVANZATO PROPOSTE VALIDE DI RIUSO DEI CORPI DI FABBRICA RECUPERATI.

POTETE VEDERE IN CALCE COME AVREI VISTO RIUTILIZZATI GLI IMMOBILI DEL PRIMO BANDO AGGIUDICATO DALLA DITTA MOLINARO, CHE SONO STATI IGNOMINOSAMENTE ABBATTUTI, SENZA ALCUN RISPETTO PER CIO' CHE HANNO RAPPRESENTATO PER MOLTI ABITANTI DI GAETA. RECUPERATI CON UNA SPESA NON ECCESSIVA E CON DESTINAZIONE D'USO AVVEDUTA E DIVERSA, AVREBBERO CONTINUATO AD INCREMENTARE L'ECONOMIA LOCALE ANCHE COL CALORE DELLA LORO STORIA, CHE E' ANCHE IL MOTIVO PER CUI NEL PASSATO SI VENIVA IN ITALIA PER IL "GRAND TOUR"

L'AMPLISSIMA TETTOIA CONTINUA CHE SI SNODAVA ALL'ANGOLO DI VIA SERAPIDE E CORSO ITALIA, DI CIRCA 280 METRI QUADRI SI SAREBBE PRESTATA ADEGUATAMENTE AD OSPITARE IL TANTO ATTESO MUSEO DELLA VETRERIA, IL SEMPLICEMENTE COMPLETANDO DELLA TETTOIA E, LASCIANDO LE CARATTERISTICHE ARCATE, DOVE NECESSARIO CHIUSE CON DOGHE O ALTRA SOLUZIONE, AVREBBE CONSENTITO DI CONSERVARE LA MEMORIA STORICA DEL COMPLESSO INDUSTRIALE. INOLTRE A COMPLETAMENTO DI QUEST'ULTIMA, SE TUTTI I CORPI DI FABBRICA FOSSERO RIMASTI, RISPETTANDO I VINCOLI DI NON ABBATTIBILITA' IMPOSTI DA DUE DISPOSIZIONI, SAREBBE STATO POSSIBILE CON L'AIUTO DEI TANTI EX-VETRAI TUTT'ORA IN VITA, FAR CONOSCERE A NUMEROSI ALUNNI DI QUASI TUTTE LE SCUOLE DI ORDINE E GRADO, DA NOI IN VISITA SCOLASTICA, IL PROCESSO INDUSTRIALE CHE, DALLA MATERIA PRIMA, LA SABBIA, PORTA ALLA FORMAZIONE DEL VETRO, USANDO ALTIFORNI.

IL PRODOTTO FINITO, CHE RAGGIUNGEVA CON L'AUTOMATISMO, ANCHE IL NUMERO DI DIVERSE CENTINAIA DI MIGLIAIA AL GIORNO, VENIVA INVIATO IN OGNI ANGOLO D'ITALIA E ANCHE ALL'ESTERO. SAREBBE STATA UNA OCCASIONE GHIOTTA PER DARE IMPULSO NOTEVOLE ALLA RICETTIVITA' SCOLASTICA, MA E' GIA' PARZIALMENTE COMPREMESSA DALLA INSENSATEZZA DI CERTE SCELTE AVVENTATE E, SCUSATE, CONTRO GLI INTERESSI ECONOMICI LOCALI DI DIVERSI SETTORI.

COME VEDETE NELLO SCHEMA SOTTOSTANTE, L'IMMOBILE ALLA IMMEDIATA DESTRA DELL'INGRESSO PRINCIPALE SI PRESTAVA, PER COME LO VEDEVO, A ESPOSIZIONE E VENDITA DI OGGETTISTICA ARTISTICA IN VETRO DI MURANO, E FORSE NON SOLO QUELL'IMMOBILE, VISTO LA GRANDE RICHIESTA DEL PRODOTTO, LA CUI ESPOSIZIONE E VENDITA TROVA ADEGUATO POSTO IN UNA EX VETRERIA. INFINE, PER TERMINARE LA ESPOSIZIONE DI COME VEDEVO LA NOSTRA FABBRICA

NEL FUTURO, IN QUESTO PRIMO LOTTO, AVREI PROPOSTO CHE L'IMMOBILE "A" , SUBITO A SINISTRA DELL'AMPIO INGRESSO PRINCIPALE , FORTUNAMENTE ANCORA NON ABBATTUTO, POTREBBEOSPITARE, CON TUTTA LA SUA AMPIEZZA, UN BELLISSIMO BOOK-SHOP, COME POSSIAMO TROVARE AL MAXXI DI ROMA, UN LUOGO MOLTO ACCOGLIENTE DOVE POTER TRASCORRERE ANCHE UNA GIORNATA CULTURALE, CON LIBRI DI ARTE, ARCHEOLOGIA, STORIA, LETTERATURA, STAMPE E FOTO D'EPOCA DELLA FABBRICA E ALTRA OGGETTISTICA IN VOGA OGGI, TAZZE MAGLIETTE E CERAMICHE RICORDO IMPRESSE DI IMMAGINI DI COME ERA LA VETRERIA UN TEMPO, LE SUE MAESTRANZE, LE VARIE OPERAZIONII DI PROCESSO.

PENSATE CHE CON QUESTA PARZIALE DISTRUZIONE DELLA NOSTRA PIU' APPETIBILE ATTRATTIVA TURISTICA ARCHEOLOGICA, QUALORA FOSSE STATA SEMPLICEMENTE RIMESSA IN VITA E AVVIATA AL TURISMO STORICO, CULTURALE, NON ABBIAMO CERTO PERSO POCO.

RIUSCIREMO A INTERROMPERE IL PROCESSO DI TOTALE ABBATTIMENTO? CI SONO DIVERSE STRADE PER FARLO E RICOSTRUIRE QUELLO INIZIALMENTE COMPROMESSO.
SPERIAMO CHE LA CITTADINANZA CHE HA CAPITO SI COAGULI PER IMBOCCARNE ALMENO UNA.

SULLA RESTANTE PARTE, LA PIU' CORPOSA E ANTICA, LA PROPOSTA PERSONALE, SCATURITA DA SAPIENTE CONOSCENZA DEL SETTORE, È DI FAR DECOLLARE ANCHE A GAETA IL SETTORE FIERISTICO. ED È ALTRA NOVITA' DI RIUTILIZZO DELLA NOSTRA GLORIOSA VETRERIA.

LE AMPIE HALL DELLE SALE MACCHINE SI PRESTANO, DOPO IL LORO RECUPERO ADEGUATO, A QUESTO USO, CON IL COMPLEMENTO DI STANDS NEL VICINO CAMPO DI CALCIO, CHE, COME SAPRESTE, SARA' DISLOCATO, NELLA FUTURA VARIANTE AL NUOVO PIANO REGOLATORE, IN PERIFERIA, AVREMO DATO UN COLPO DI FRUSTA AL NOSTRO TURISMO DESTAGIONALE.
E NON È POCO PER COME VA OGGI LA ECONOMIA.

DAMIANO DI TUCCI,
(AMMINISTRATORE GRUPPO "VALORIZZIAMO GAETA E IL COMPRENSORIO")

postato da: enrico90  


Prevenire è vivereGaeta: Un mese tutto rosa per la prevenzione "Ad ottobre, pensiamo un po' a noi stesse: regaliamoci una visita di prevenzione"
letture: 209
01 ottobre 2020 di Sandra Cervone
Gaeta: Emergenza Covid Gaeta Rispetto delle regole
letture: 1087
24 settembre 2020 di claudia80
pallamano gaetaGaeta: Pallamano Gaeta, open day 2020/2021
letture: 989
21 settembre 2020 di nessuna
 Gaeta: XXVII Edizione Premio Mondiale Tulliola-Renato Filippelli 2020 VII Edizione Premio per la Legalità contro le mafie
letture: 1238
20 settembre 2020 di computer
Dolomiti, le Pale di San MartinoGaeta: Le misteriose ombre del Primiero deComporre Edizione ha pubblicato il romanzo di Daniele Ruta ambientato sulle Dolomiti
letture: 1855
16 settembre 2020 di Sandra Cervone
Un momento della serata (foto Rosario Cienzo)Gaeta: Conversazione in terrazza Presentato a Gaeta "Il danzatore inetto" di Silvio Mignano
letture: 2353
12 settembre 2020 di Sandra Cervone
Porto di GaetaGaeta: Massimo Soriani segretario generale dell'autorità portuale Un ritorno per l'ex dirigente degli uffici di Gaeta
letture: 2195
11 settembre 2020 di nessuna
Il libroGaeta: MMXX presente e passato Questo il titolo del libro di Maria Perrotta Schettini, edito da "deComporre"
letture: 2545
08 settembre 2020 di Sandra Cervone
Silvio MignanoGaeta: "Il danzatore inetto" di Silvio Mignano Con la presentazione del romanzo anche l'inaugurazione della Terrazza "Punta Stendardo", all'interno dell'omonimo Residence di Gaeta.
letture: 3293
08 settembre 2020 di Sandra Cervone
.Gaeta: CULTURA E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA (1)
letture: 2815
08 settembre 2020 di ludwig








:: Archivio News
:: Pagina Stampabile
:: Invia ad un amico
:: Commenta


News dello stesso autore:
La ex Vetreria dal lato corso Italia
VENUTO ALLA LUCE IL POZZO DI PRELIEVO ACQUA NELLA EX VETRERIA DI SERAPO
letture: 44
02 ottobre 2020
La vista dei pini da campi da tennis in Gaeta medievale
Disboscamento a Gaeta
letture: 3736
23 maggio 2020
Locandina
Due serate culturali a Gaeta, per questo Week- end.
letture: 2838
19 luglio 2019
Gaeta Medievale
Seconda Edizione del Festival dell'ambiente a Gaeta
letture: 2152
11 luglio 2019
Banner concerto
Siria, l'amore vince ogni paura
letture: 8424
04 luglio 2019
Pini tagliati in piazza Di Liegro
La "desertificazione" della città di Gaeta (1)
letture: 3803
05 giugno 2019
Monumento a Jose Gervasio Artigas
Le luminarie di Gaeta fanno poca luce
letture: 2339
13 novembre 2018
La fontana artistica dedicata a San Francesco
La fontana artistica di Gaeta, opera interessante ma necessitante di qualche correttivo (4)
letture: 2962
04 novembre 2016
Ingresso stabilimento balneare militare
Abuso di... demanio pubblico (13)
letture: 2654
04 novembre 2015