Fondi e Terracina, dalla spaccatura del Cdx al flop del pd

Per quanto riguarda il centro destra si riconferma che la battaglia tra fazioni, le cui origini sono molto lontane e che si è riprodotta in tanti settori, da Acqualatina alla caduta di Latina e Terracina tra il 2015 ed il 2016.

Fino all'attuale composizione del consiglio provinciale, in fondo non è mai terminata. E difficilmente terminerà, avendo ognuna delle forze in campo la necessaria forza, anche dal punto di vista delle cariche istituzionali ricoperte, per continuarla.



Un dato però è certo. Lentamente, anche se dopo 20 anni, per dirla con il redivivo ex sindaco di Fondi Parisella che con quasi il 20% si è intestato il ruolo di "liberatore", la geografia politica cambia. A Fondi sarebbe potuta cambiare anche più velocemente se la lega non avesse praticamente rinunciato ai suoi candidati naturali, molti emigrati verso Fratelli d'Italia, per creare una nuova lista. Ma il risultato del mutamento degli equilibri politici mutati è comunque evidente.



Il candidato a sindaco Maschietto, sponsorizzato da Claudio Fazzone, non ha sfondato. Non ha superato, al contrario delle sue liste, il 50%. E questo ovviamente, visti i pessimi risultati di Forza Italia in molte elezioni regionali, non può che preoccupare chi aspira ad un posto e sta facendo campagna da due anni.

Ma i risultati dei due comuni restituiscono anche un altro dato: l'inconsistenza del partito democratico. Questo sicuramente in controtendenza con il dato nazionale. Il Pd ha raccolto a Terracina, il 7 per cento, ovvero il suo minimo storico, contro il 13% nel 2016. A Fondi invece a stonare è la stessa candidatura di Raniero De Filippis, ex dirigente della Regione Lazio che in passato ha avuto noie dalla Corte dei Conti.



Ma la politica va così... con il segretario del pd Moscardelli che si fa le passeggiate per i ministeri. Annuncio dopo annuncio, come in una sonnacchiosa telenovela televisiva. Certo, se sono queste le premesse appare abbastanza ridicola la pretesa di voler dettare la linea al sindaco Coletta per le prossime comunali a Latina.