Passeggiata tra le illegalità di Ventotene

La passeggiata inizia con lo scempio del porto romano dove questi "signori" avevano giurato che mai sarebbero state innalzate le orrende torri bianche del dissalatore, la cui emissione di salamoia ha distrutto irrimediabilmente la flora e la fauna dell'intero avamporto che un tempo era famoso per la sua incontaminazione. E' bastato che si ungessero i giusti ingranaggi che ogni resistenza è cessata e gli interessi privati di pochi hanno prevalso su quelli dell'intera popolazione.

Dopo pochi passi ci si trova immersi in un meraviglioso immondezzaio che oltre a splendere nella sua bellezza emette profumatissimi liquami che si tuffano felici nel NOSTRO mare e che emette un olezzo che non ricorda certamente quello della ginestra in fiore. Questo monumento è giustamente posizionato davanti allo sbarco degli aliscafi e all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto affinché possa dare il benvenuto ad ogni turista che sbarca sulla NOSTRA isola per ammirare le meraviglie della natura. Per evitare che il citato monumento alla gloria di Gerardo Santomauro possa sfuggire a qualche ignaro turista che venga a Ventotene con la propria auto, il caro primo cittadino ha disposto che tutte le autovetture che sbarcano dal vapore, prima di interessare il porto vecchio, debbano fare un giro turistico verso l'immondezzaio per poter scattare qualche foto ricordo di quello che con orgoglio la nostra Giunta annovera tra i suoi migliori successi: un immondezzaio all'ingresso dell'isola. Per raggiungere tale impagabile successo questa banda di stranieri che oggi governa l'isola ha fatto carte false per assegnare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti della NOSTRA isola a una società del Comune di Formia (chissà perché) che ovviamente cura esclusivamente i propri interessi pur ricevendo i proventi della nostra Tari e fregandosene beatamente di ciò che interessa a noi Ventotenesi.

Proseguendo nella passeggiata istruttiva si percorre il molo est del Porto Nuovo, sito questo in concessione al Comune di Ventotene dalla Regione Lazio per il quale noi Ventotenesi paghiamo ogni anno una cospicua somma come canone concessorio. Tale molo, durante l'intera stagione estiva, è in grado di costituire ormeggio per migliaia di imbarcazioni da diporto fino a 24 metri che, alternandosi, consente a migliaia di diportisti di sbarcare sulla NOSTRA isola e usufruire selle NOSTRE bellezze ed eccellenze, incrementando notevolmente la NOSTRA economia. Il diporto infatti costituisce una delle due "porte" attraverso le quali turisti entrano nella nostra realtà e ad esso un'amministrazione degna di tale nome dovrebbe riservare il massimo interessamento, ma questo non interessa alla cittadella turistica Isolabella del nostro sindaco i cui clienti europeisti e federalisti non arrivano a Ventotene con imbarcazioni da diporto ma con viaggi organizzati e ben pagati agli amici e ai parenti degli organizzatori. Per questo motivo da quando la banda si è insediata (tre anni) si sono "dimenticati" di aprire questo importantissimo accesso alla NOSTRA isola. Lo hanno abbandonato consentendo l'ormeggio libero e gratuito invece di darlo in affidamento a terzi con un canone di almeno sessantamila euro a stagione e con il pagamento di oneri accessori per decine di migliaia di euro, tutti destinati alle casse del NOSTRO Comune, quindi a beneficio della NOSTRA Cittadinanza e per ridurre i costi del canone concessorio che ogni anno dobbiamo sborsare. L'ormeggio libero e gratuito inoltre attrae a Ventotene diportisti che, per dirlo con un eufemismo, non sono propriamente inclini a spendere e che non sono graditi dalle isole vicine che, invece, preferiscono diportisti paganti che amano anche godere di ciò che offre l'economia isolana senza badare a spese.

La passeggiata istruttiva non può finire con l'ammirazione delle tre citate perle di incapacità amministrativa e di malgoverno, c'è da ammirare la parte più significativa della visita, quella che pone meglio in luce il perché dobbiamo sperare che questa pessima amministrazione cada quanto prima e che liberi la NOSTRA isola dalla loro nefasta presenza e che ritornino da dove sono venuti.

Sul molo est che, come abbiamo spiegato, per il terzo anno è dedicato a ormeggio libero e gratuito, la nostra solerte amministrazione ha provveduto ad istallare una serie di elegantissime colonnine per l'erogazione di acqua e energia elettrica che, ovviamente, non potranno essere utilizzate stante la gratuità dell'ormeggio ed inoltre ha eseguito importanti opere di rafforzamento degli ormeggi in sostituzione degli esistenti che erano più che validi per un ormeggio libero di piccole e piccolissime imbarcazioni da diporto. Questi lavori inutili e costosi sono stati affidati, senza alcuna gara pubblica, al costo di -----------€ alla ditta------------------- che, guarda caso, è del fratello del consigliere comunale Aurelio Matrone e a settembre la stessa ditta dovrà provvedere alla rimozione delle inutilizzate colonnine per altrettanti euro (NOSTRI).

La NOSTRA Cittadinanza non merita un'amministrazione truffaldina come questa che intende solamente derubare più che può le casse comunali e procedere ad ogni sorta di abuso per questo speriamo che al più presto possa intervenire la Magistrature per reprimere questi orribili comportamenti contro una Popolazione che un giorno è caduta nella trappola di votarli e poi ha dovuto rendersi conto di aver importato dei criminali colonizzatori che da tre anni risucchiano verso i loro parenti e amici ogni risorsa di noi Ventotenesi, cercando di coprire le continue infami razzie con le dotte balle raccontate in Consiglio e su FB dal prode Pannolino, colui che dirige la sua testa di legno (sindaco) come una semplice guarattella e lo costringe ad emettere provvedimenti a favore dei suoi più sporchi interessi.