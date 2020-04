Questa è la storia di Latina degli ultimi venti anni

In un'inchiesta autonoma, sul sistema che nel capoluogo, nel 2016, sarebbe stato messo in atto per raccogliere consensi, attorno al candidato sindaco della lega, Angelo Tripodi, oggi capogruppo del carroccio alla Regione Lazio, l' Antimafia di Roma ha ascoltato pi¨ di una testimonianza. Sarebbero emerse, durante le indagini, le metodiche con cui la famiglia nomade e una serie di altri personaggi che a lei facevano capo, avrebbero ottenuto le preferenze per il leghista: dalla promessa di 30 euro, alle minacce vere e proprie con l'accompagnamento ai seggi e successivo controllo del voto espresso. I pm Luigia Spinelli e Barbara Zuin hanno ora spedito quattro avvisi di garanzia. Come Partito della Rifondazione Comunista non possiamo che nutrire apprensione e sconforto attorno a questa triste pagina che investe classi dirigenziali della politica pontina, che qualora confermata mostrerebbe la gravitÓ di un sistema completamente marcio

Auspichiamo che alla fine delle ricostruzioni emerga la veritÓ a sostegno di quanti si spendono per arginare quella deriva civile e democratica che di fatto non pu˛ non allontanare tanti cittadini dall'esercizio di un loro nobile diritto.



Latina, 3. 4. 2020



Partito della Rifondazione Comunista

Federaziona di Latina