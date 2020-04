Il maestro Roberto De Simone - regista teatrale, compositore e musicologo italiano, napoletano anch'egli - è uno dei suoi maggiori estimatori e nella sua casa-museo ospita una sua, di Buommino, preziosa creazione.

Per diversi e lunghi anni, ed accade anche attualmente, i suoi studi-atelier, in via Carlo Poerio, vicoletto Sant'Arpino a Chiaia e via Nardones, sono stati, e sono, punto di riferimento e luogo di socializzazione per artisti, personaggi dello spettacolo, della politica e dello sport tra i quali, e non poteva mancare, Diego Armando Maradona.

Luigi Buommino è innamorato del Golfo di Gaeta e possiede a Scauri un'abitazione che occupa nel periodo estivo perché di Scauri frequenta la sua spiaggia e si bagna nel suo mare.

Due anni fa, se la memoria non mi falla, il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, gli concesse, per un'esposizione delle sue opere, la sala consiliare del comune.

Ed, ovviamente, fu un successo.

Grazie Luigi, grazie per l'amore che nutri per il nostro paese ed a presto con una nuova mostra-esposizione delle tue magnifiche ed uniche opere.

Grazie!