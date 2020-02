CHEF si confrontano nel Grande Albergo Miramare

Logo della Associazione CUOCHI del GOLFO-Basso Lazio

Formia: Il Presidente del Sodalizio nonché Chef Gianluigi Giornalista è onorato di vedere la sentita partecipazione di CHEF confrontarsi ai fornelli, ma soprattutto vedere ospiti soddisfatti dei Piatti preparati da Professionisti.

Questi i nomi degli Chef che partecipano alla Gara gastronomica: Angela Di Marco, Vito Poccia, Luigi Treglia, Pasquale Vento, Enrico Anniballo, Luca Ruggeri, Gabriella Catania, Maria Grazia Conte che verranno giudicati dalla Giuria composta dal Giuseppe Nocca, Enrico Maiello, Tiziana Briguglio, Antonio Iadanza.

La giornata si divide in due parti: la mattinata con i Maestri della cucina per la gara e la serata con una cena di Gala per chiudere la giornata con la premiazione del piatto.

A conclusione della cerimonia di premiazione verranno comunicate data e sede della Gara culinaria 'rosa' che è in programma per il mese di marzo prossimo.