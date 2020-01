Acqualatina, il pd non sa cosa fa il pd

È il caso del partito democratico di Formia che, bocciato alle elezioni amministrative, crede che per rispuntare fuori basti una semplice lavata di denti. Cari amici del Pd, l'odore della Pasta del Capitano è sempre quella... non basta intestarsi le battaglie delle associazioni per risorgere dal letargo!

Ricapitoliamo per i non addetti ai lavori. Acqualatina è governata da due soci. Le quote sono intestate per il 49% ad un socio privato e per il 51% al pubblico. E chi è il socio pubblico? L'Ato 4. E chi presiede l'Ato 4? Il presidente della provincia di Latina. E a che partito è iscritto il presidente della provincia di Latina? Al PD.

Tutto chiaro allora? No, perché il Pd di Formia si rivolge al sindaco civico di Formia che è in una posizione ostile rispetto alle decisioni che il presidente della provincia trasmette ad Acqualatina, come per gli aumenti in bolletta.

Una volta si diceva: non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Oggi la sinistra non sa nemmeno cosa fa la sinistra.