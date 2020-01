Cena di Gala augurale dell'Ordine dei Cavalieri del Tempio di Salomone

Momento della consegna della Medaglia Templare- Croce di San Giorgio al Gran Maresciallo per l' Italia del nostro Ordine, dott. Salvatore Carta

Nel corso della elegantissima serata, č stata annunciata la presentazione del libro Cavalieri, Simboli e Mistero dello storico, prof. Pio Pannone e della archeologa , dott.ssa Antonella Festini, da sempre impegnati nella ricerca di tracce templari e vicini al nostro Sodalizio.

Tra l'altro, č stato poi presentato il Calendario 2020 dell' Ordine, dedicato alla Via Francigena ed agli eventi che si sono svolti nelle perle del Basso Lazio, a Gaeta, Fondi e Sperlonga, per valorizzarne le bellezze artistiche e richiamare l' attenzione sulle loro vestigia templari.

Tra un brindisi rituale e l'altro, č stata consegnata la Medaglia Templare- Croce di San Giorgio al Gran Maresciallo per l' Italia del nostro Ordine, dott. Salvatore Carta, per l'abnegazione mostrata nelle iniziative culturali del nostro Sodalizio da lui coordinate brillantemente.

La splendida serata di festa si č conclusa con il saluto del Gran Priore Internazionale Gran Maestro dott. Francesco Vecchio che ha illustrato la partecipazione dell' Ordine alla Giornata della Memoria. Il 27 gennaio prossimo, accanto ai Fratelli Ebrei, nel solco della tradizione templare e la fattiva partecipazione al progetto di costruzione di pozzi per portare l' acqua in alcuni villaggi del Burundi, sostenendo il prezioso ed encomiabile progetto solidale del nostro Padre Spirituale don Pasquale Paduano.