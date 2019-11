Vista sul Golfo, quarta stagione

Golfo di Gaeta: Prende il via giovedì 14 novembre, alle ore 22.35 , la quarta stagione di "Vista sul Golfo", la rubrica settimanale di Teleuniverso - l'emittente televisiva più seguita dell'intera regione Lazio - dedicata in maniera monotematica al comprensorio meridionale della provincia di Latina.

La trasmissione sarà condotta come sempre in studio da Saverio Forte e sarà un simbolico prosieguo della prima serata di Teleuniverso che inizierà - come da tradizione - alle 21.10 con la principale rubrica settimanale di approfondimento "A Porte Aperte" il cui testimone, dopo dieci di ininterrotta conduzione da parte del direttore del Tg Universo Alessio Porcu, è finito ora nelle mani del collega Fabio Cortina.

Il numero inaugurale di "Vista sul Golfo" 2019-2020 , dopo le 35 puntate andate in onda nel corso dell'ultima stagione televisiva, avrà (giocoforza) una forte connotazione economica e... l'onere di inaugurarla spetterà al rappresentante della categoria che, nonostante tutto e la perdurante stagnazione, costituisce la prima voce del "Pil" di Formia: il commercio...

Ospite dei rinnovati ed accoglienti studi di Teleuniverso ci sarà il presidente dell'Ascom territoriale di Formia, il dottor Giovanni Orlandi che, espressione "4.0" dell'omonima e prestigiosa realtà familiare, da tempo, da mesi ormai, ha avviato un'azione di pressing nei confronti dell'amministrazione comunale che si è insediata 17 mesi fa dopo lo storico vittorioso appuntamento elettorale. Orlandi da tempo dice di predicare nel deserto dopo aver preferito di percorrere "la via della proposta e non solamente quella della richiesta!". L'obiettivo era chiaro, supportare l'economia locale sempre più debole ed è per questo l'Ascom cittadina ha deciso di coinvolgere "con le nostre proposte Sindaco ed Assessori per competenza". L'azione di start-up Coinvolgere "elementi importanti ma trascurati della nostra città: i litorali di ponente e levante e le frazioni collinari." Come? Attraverso due verbi: riqualificare e rilanciare " Le stesse frazioni di Formia, tutte collinari, possono essere un'ottima occasione per sviluppare un'economia "della montagna" con percorsi e valorizzazione dei prodotti tipici come carni, frutti di bosco e formaggi." Questo era il nostro progetto! Per rafforzare un'economia debole sia in estate che in inverno. Operazione da sviluppare in sinergia con l'Ente Parco e la Regione Lazio, con cui Confcommercio Lazio Sud ha rapporti consolidati. Non erano solo proposte da condividere: la nostra struttura tecnica sarebbe stata a disposizione anche per la redazione e presentazione di progetti finanziabili, in tempi brevi, per il vero sviluppo turistico della città. Ma per condividere le proposte ci vuole ascolto, considerazione, la volontà di costruire tavoli tecnici. Purtroppo non è stato possibile. Il silenzio è assordante ma noi restiamo in attesa." Orlandi davanti alle telecamere di Teleuniverso rinnoverà queste perplessità e avanzerà quelle nuove palesate in questi giorni: l'incapacità o la mancata volontà dei vertici dell'amministrazione comunale di recepire le istanze e le interessanti proposte dell'associazione commercianti sia per la programmazione Natalizia che, fondamentalmente, per il rilancio dell'immagine mercantile di una città che al commercio deve tutto. O quasi.

"Vista sul Golfo" andrà in onda sui canali 16 e 198 del digitale terrestre in tutto il Lazio, sul canale 89 per quanto riguarda l'Abruzzo, sul canale 617 per il Molise e - come sempre - con un 'ora di differita su Teleuniverso +1 (canale 661) oltre che in streaming sul sito internet. La replica della puntata di "Vista sul Golfo" sarà in programma sabato 16 novembre, alle 10,20 circa, di Teleuniverso e nei prossimi giorni sul canale Youtube del gruppo editoriale.