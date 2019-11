Scelgo il Farmaceutico dopo il diploma

Latina: BORGO PIAVE DI LATINA - Scuola sempre più all'avanguardia, quella del "San Benedetto" di Borgo Piave a Latina, dove, oltre a una formazione sempre più rispondente alle esigenze del mercato dell'occupazione postdiploma, ci si preoccupa anche di indirizzare gli alunni verso mete che garantiscono una sistemazione lavorativa, data la sicura ottima salute del settore monitorato, quello farmaceutico. "Mi informo, mi oriento, scelgo il farmaceutico" questo il tema della giornata di orientamento del Distretto chimico-farmaceutico in programma sabato 9 novembre all'Istituto "San Benedetto" di Borgo Piave. Ed è il prof. Giovanni Stravato, responsabile per la Comunicazione dell'istituto del dirigente Walter Marra, a definire il programma della giornata e le finalità dell'incontro informativo nell'apposita nota illustrativa da lui diramata per conto della scuola. "Il 9 novembre l'Istituto "San Benedetto" di Borgo Piave ospiterà il Chemical Pharma Day: una giornata di orientamento per presentare agli studenti le opportunità del settore chimico-farmaceutico. Randstad, operatore mondiale nei servizi per risorse umane, presenterà le opportunità di lavoro e i percorsi di formazione del territorio: mattinata dedicata alle scuole superiori, pomeriggio alle scuole medie". "L'industria chimico-farmaceutica - spiega la prof.ssa Giovanna Mancini, referente dell'iniziativa per il 'San Benedetto' - è uno dei principali motori di crescita per il nostro Paese e per l'intera Europa. L'Italia è il terzo produttore chimico europeo e il Lazio la seconda regione in Italia per numero di addetti nel settore con più di 50 aziende specializzate, situate principalmente nel distretto industriale di Latina. Negli ultimi anni, tuttavia, la difficoltà nel trovare profili adeguati alle richieste delle aziende ha colpito anche il polo chimico-farmaceutico del Lazio". Appuntamento, perciò, il 9 novembre al "San Benedetto" per il meeting promosso dalla divisione Education di Randstad, che affronta la carenza di competenze con azioni per indirizzare i giovani in cerca di lavoro e per aiutare le imprese dei territori nella progettazione dei migliori piani di formazione. Scuole partner dell'iniziativa, insieme al "San Benedetto", gli Istituti di Istruzione Superiore "Galilei Sani" di Latina, "Carlo e Nello Rosselli" di Aprilia, "Largo Brodolini" di Pomezia. La mattinata del Chemical Pharma Day, dalle 9 alle 13, è dedicata agli studenti delle scuole superiori, mentre il pomeriggio, dalle 14 alle 18, è riservato alle scuole medie. Sono previsti laboratori, intervallati da interventi di approfondimento sulle professioni del futuro, sull'offerta formativa del territorio e sulle figure chiave ricercate dalle aziende. Saranno a disposizione come punto di contatto e di approfondimento gli stand di Randstad, delle scuole e delle aziende del territorio. "L'Istituto 'San Benedetto' - è il commento del dirigente Walter Marra - è ben lieto di ospitare l'evento che va nella direzione di un efficace orientamento degli studenti. I nostri laboratori saranno aperti alle famiglie e agli studenti interessati al settore, il programma vedrà attività condivise con le aziende e con le scuole partner. Soprattutto per gli alunni delle Medie sarà occasione per verificare la propria vocazione tecnico scientifica in vista della prossima scelta dell'indirizzo di scuola superiore".