Maker Faire Rome si conferma un grande successo

Calciatori robot al Maker Faire 2019

Scienza e Tecnologia: Non è certo una sorpresa, anche l'edizione 2019 di Maker Faire Roma è stata un grande successo.

Non poteva essere altrimenti, perché Maker Faire Rome - The European Edition è semplicemente l'evento europeo più importante dedicato all'innovazione tecnologica, raccontata in modo semplice e informale. Maker Faire, giunto alla VII edizione è organizzato da Camera di Commercio di Roma attraverso la sua azienda speciale Innova Camera. Tre giorni, 18-19 e 20 ottobre che hanno portato alla Fiera di Roma tantissimi visitatori.