Forza Nuova Fondi condanna quanto avvenuto in via Valmaiura

Fondi: I membri del movimento politico sottolineano come:

"Dopo un'estate di incendi dolosi o meno, adesso veniamo a conoscenza del maxi incendio di rifiuti pericolosi in via Valmaiura, dove addirittura scopriamo che ad esser stato denunciato è un consigliere comunale, un rappresentante della nostra città! L'ironia della sorte ha inoltre voluto che costui in passato sia stato anche assessore all'ambiente e attualmente ricopre il ruolo di presidente della comunità montana."



I dirigenti del movimento concludono:

"Stiamo parlando di un grave episodio di inquinamento ai danni della salute della popolazione e di una persona che sull'ambiente ci ha fatto una carriera politica, questa è la cosa in assoluto più grave. Chiediamo una presa di posizione netta da parte dell'amministrazione comunale e le dimissioni del consigliere".



Francesco Mastrobattista (Forza Nuova Fondi)