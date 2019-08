Detto ciò e dopo aver ricordato a coloro che hanno la mia vetusta età la bellezza ormai perduta di una duna mediterranea che non aveva eguali, e mi si smentisca, in tutta la penisola italiota, e lo splendore paesaggistico di luoghi come il Monte d'Oro ed il Monte d'Argento, in buona parte sacrificati alle mire speculative di costruttori da strapazzo e di guitti di normale livello ma esaltati ed adorati manco fossero santi o madonne in grado di dispensare miracoli a semplice richiesta verbale, ora questo paese, con una spiaggia ridotta ai minima termini e vittima di un ripascimento "criminale" - mi spieghino, in particolare, gli aedi distributori di generi alimentari che fine ha fatto la famosa sabbia fine e dorata di cui una volta era dotata la ancor lunga lingua di sabbia che si estende per oltre quattro chilometri dalle falde del Monte d'Oro a quelle del Monte d'Argento - rischia di sprofondare in una sorta di foiba senza fondo per causa, soprattutto, dei suoi stessi ingrati figli e di ospiti sempre più provenienti dalle zone più degradate della ex "Campania felix".

Un paese, soprattutto relativamente alla piana baciata un tempo da acque cristalline e pulite che gravavano su un fondale ove la posidonia, una pianta marina ormai rarissima e non un alga, la faceva da padrona dando rifugio ad ippocampi, stelle marine giganti, oloturie e lepri di mare.

Presso gli scogli poi, dove patelle e cozze erano merce rara per ovvii motivi di "non inquinamento", si aggiravano centinaia di granchi pelosi, i cosiddetti "papini", le cui femmine, quando erano piene di uova dal colore arancione, costituivano un cibo prelibatissimo.

E che dire dell'insalata di mare, una alga verdissima e dolce, che veniva usata per la preparazione di gustose frittelle?

E che dire della rarissima alga corallina che veniva usata per preparare decotti utili a curare le affezioni intestinali?

E mi fermo qua perchè, miei dodici lettori, mi sta aggreddendo il magone e calde lagrime iniziano a scivolare sulle mie guance ormai stanche anche se non ancora, malgrado l'avanzata età, non ancora abbastanza rugose.

Dimenticavo: voi giovanotti di belle speranze avete mai visto o sentito parlare dello scarabeo stercoraro, animale sacro per gli antichi egizi, che in centinaia di esemplari si arrampicavano sulle dune per nascondere le loro palline di sterco animale all'interno delle quali avevano deposto le loro uovo.

E, per finire, della rarissima palma nana, ormai praticamente estinta sulle coste italiote, ne vogliamo parlare?

E siamo ad oggi, vittime di un turismo burino e cafone che si pasce di acque marine gratificate dalla famosa ... fioritura algale. Di un turismo cafone e burino, fatte salve persone splendide che pure vi sono, che gode e si lamenta, a secondo delle esigenze, di un paese destinato a diventare un'immensa RSA che affoga nell'immondizia malgrado l'amministrazione più efficiente degli ultimi decenni stia tentando disperatamente di metterci una toppa.

E la chiudo qua anche perchè sto vivendo, a causa del mio carattere polemico e di merda proprio di un bipolare certificato quale sono, un periodo difficilissimo e la mia stessa esistenza non è più degna, a mio parere, di essere più vissuta.

Marta, se esiste quel mondo in cui non credo, chiamami a te.