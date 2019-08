Ogni promessa è debito

Sto, peraltro, buttando giu' il mio quarto libello ma, stavolta, a costo di indebitarmi fino ad impegnare il mio sfintere anale, ancora intatto perchè soffro di emorroidi e ragadi, non ne farò un semplice ebook ma lo pubblicherò, a mie spese, in cartaceo e questo su sollicitazioni di amici veri come Mauro Iannotta, Nella D'Urso ed Amedeo Russo.

Ed aggiungo anche Giuseppe De Renzi, detto Pino, medico e scrittore di vaglia notevole pur, se di recente, stranamente appiattitosi su certe posizioni buoniste da Italia Loro.

Sono ritornato più incazzato e motivato di prima ed, a differenza di celebrati giornalisti iscritti all'albo, esiste, che io sappia, solo in Italia ed in qualche paese del terzo mondo, non scambierò mai, piccoli ignoranti dal tesserino che non vale un beato cazzo, una sorgente di acqua ferrosa per uno scarico fognario e non sarò qui a raccontarvi di fioritura algale e puttanate varie.

Vi romperò le scatole riprendendo a raccontarvi non la mia verità ma la ... VERITA' di fatti di cronaca e di politica, dopo averne acquisito, senza tema di smentita,le prove più che certe.

Tremate miei molti e rispettati nemici perchè sappiatelo che, rifacendomi ad Evelyn Beatrice Hall ed all'immesnso ed amatissimo Martin Luther King, la mia libertà finisce laddove inizia la vostra e qualora, ed accade spesso, non condivida le vostre idee mi batterò fino alla morte perchè possiate continuare ad esprimerle.

E riferitelo al minturnese, distributore di sorbetti, che continua a darmi, senza avere il coraggio civico di fare il mio nome, del "fallito nullafacente e parassita".