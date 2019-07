Strada Pontina inserita nel nuovo contratto del Cipe con Anas

"Tra questi interventi c'Ŕ anche la progettazione dell'adeguamento e messa in sicurezza della Ss Pontina che non poteva pi¨ essere rimandata. ╚ un progetto al quale teniamo particolarmente e sul quale lavoriamo da anni in sinergia con i territori interessati. Gli altri interventi previsti riguardano la realizzazione delle complanari al Grande Raccordo Anulare tra l'Autostrada Roma- Fiumicino e la Via Ardeatina, il potenziamento degli svincoli esistenti da via Ostiense e la via del Mare allo svincolo con la Via Prenestina. Si aggiunge anche la realizzazione di due nodi multimodali e lo sviluppo di due itinerari per il trasporto pubblico, con annessa corsia ciclabile sulla Cristoforo Colombo e la via Pontina, quest'ultima progettazione Ŕ anche oggetto di cofinanziamento europeo. Sono queste le opere utili prioritarie per il Paese, nuove strade che migliorano anche la qualitÓ della vita di tutti noi" concludono i deputati.