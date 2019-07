intergroup medaglia d'oro nel Lazio per l'innovazione

I manager intergroup premiati in regione Lazio Golfo di Gaeta: intergroup ha fatto parte delle aziende scelte dalla regione Lazio per ottenere i contributi sull'innovazione. Il suo progetto si è classificato al primo posto su 294 progetti presentati da altre aziende del Lazio.



Durante la convention, alla presenza di Nicola Zingaretti, intergroup è stata premiata per il lavoro svolto con l'obiettivo di creare innovazione nel settore industriale della logistica.



Gli investimenti previsti sono stati giudicati idonei a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti, a generare positive economie di scala ed infine a creare nuova occupazione in regione.



A ricevere il premio sono stati:

- Enzo Bocchiola, ITC manager

- Daniele Palombi, Chief Financial Officer

L'azienda, che ha da sempre puntato sull'innovazione tecnologica ritenendo il suo dipartimento IT uno dei suoi fiori all'occhiello, si dichiara soddisfatta per il riconoscimento.



Questa la motivazione ufficiale del riconoscimento a intergroup:



Rapidità nella gestione degli ordini, capacità di rispondere a improvvisi picchi della domanda, trasparenza nella gestione della merce conto terzi, riduzione dei tempi di risposta al cliente: sono solo alcune tra le esigenze alle quali è possibile rispondere ottimizzando gli strumenti informatici di cui dispone un'azienda attiva nel settore della logistica integrata.

L'idea progettuale di intergroup è orientata all'implementazione del proprio sistema informatico, che dovrà essere centralizzato, coprendo le diverse attività aziendali.