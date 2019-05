"Piuttosto che stare ad aspettare un Godot che non sarebbe mai arrivato, abbiamo deciso di rimetterci in gioco"

Golfo di Gaeta: In seguito al fallimento della multinazionale Evotape packaging, 137 lavoratori sono rimasti disoccupati. Di loro, 52 ex-dipendenti hanno deciso di non gettare le armi e lanciarsi nell'impresa di salvare una parte della produzione e dar vita alla cooperativa Mancoop.

"Piuttosto che stare ad aspettare un Godot che non sarebbe mai arrivato, vale a dire un intervento dello Stato o un altro compratore, abbiamo deciso di rimetterci in gioco" ha detto Pasquale Olivella- oggi presidente della cooperativa".

E' così che dal disastro della multinazionale nasceva Mancoop, fondata il 4 giugno 2012. La società era nata nel 1957 dal genio del siciliano Dardanio Manuli, riuscito in poco più di un ventennio a creare un gruppo industriale presente in 15 Paesi, capace di offrire lavoro a tremila dipendenti.

Nel dopoguerra, con i finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno, la produzione di nastri adesivi venne spostata a Santi Cosma e Damiano, nella provincia di Latina. Alla morte del fondatore, però, la Manuli cedette l'azienda ad una multinazionale americana, la Tyco. Travolta dallo scandalo per aver pagato con denaro dell'azienda una megafesta in maschera per i dipendenti, la multinazionale fallì. Dalle casse della Tyco mancavano ben 600 milioni di dollari, spesi in maniera irregolare.

Le conseguenze del crac si fanno sentire immediatamente oltreoceano, in provincia di Latina, dove la società che opera nel settore della produzione di nastri adesivi finisce prima nelle mani di un fondo lussemburghese e poi in quelle di una multinazionale messicana, la Evotape.

Dopo una via crucis interminabile fatta di cassa integrazione, crisi e precarietà, ben 137 lavoratori rischiano di cadere nel baratro della disoccupazione, quando la multinazionale chiude per mancanza di liquidità. 52 ex dipendenti hanno messo in comune le loro competenze e capacità professionali, la loro intelligenza, nonché i risparmi di una vita lavorativa, ma soprattutto la dignità. Un duro e gravoso impegno ha visto i lavoratori impegnati prima di tutto nel risanamento ambientale e nella messa in sicurezza dell'area. Da uno stabilimento ridotto ai minimi termini, fatiscente, oggi, nel sito insistono tante attività e ci lavorano in oltre 300 (oltre alla produzioni di film, ora si fanno rimessaggio, cantieristica navale, tendaggi e tanto altro). Bella storia? Sì.

Questo gruppo di lavoratori che opera al confine tra Lazio e Campania, in un territorio segnato da molteplici difficoltà, in un'azienda che sorge a 50 metri dal territorio dei Casalesi, ha dimostrato di avere coraggio e unità.

Pasquale Olivella, presidente e legale rappresentante della Cooperativa Mancoop, è soddisfatto dei risultati raggiunti: «Non ci interessa il profitto, ma dare un'opportunità di lavoro ai giovani e alle aziende che vogliono investire in un'area depressa. Siamo una realtà consolidata che ha rischiato in proprio per conservare il posto. E ha trasformato e migliorato un sito industriale abbandonato, che ora attira altre realtà produttive».

Ma è, comprensibilmente e a ragione, molto meno soddisfatto (anzi, per niente) della politica: infatti, è proprio la politica, locale e regionale, che, non solo non sostiene questa realtà, ma le mette i bastoni tra le ruote.

La cooperativa deve, ancora una volta, combattere contro il Consorzio Industriale del Sud Pontino che vuole confiscare il sito industriale. Nonostante abbia perso il ricorso al TAR (infatti, la legge regionale stabilisce che il Consid deve acquisire e rilanciare i siti dismessi e abbandonati, e non è certo questo il caso della Mancoop), il Consid insiste e ricorre al Consiglio di Stato, esponendo la collettività ad un danno erariale e costringendo la cooperativa ad affrontare ulteriori spese legali.

In più, la politica è totalmente assente anche nelle piccole cose: è normale pagare migliaia di euro l'anno per la nettezza urbana e non avere dal comune di Santi Cosma e Damiano neanche i cassoni per l'immondizia? E' normale dover provvedere da soli agli specchi per la viabilità (l'ingresso della ditta si trova a ridosso di una curva) e non avere nessun cartello che indichi, per esempio, l'uscita automezzi? Eppure, il comune di Santi Cosma e Damiano dovrebbe avere interesse a tutelare e sostenere una realtà che è un fiore all'occhiello del comune... oppure chi riesce a farcela da solo dà fastidio, non garantisce clientelismo e, quindi, oltre a non essere sostenuto, deve essere addirittura combattuto?

La regione rimane sorda, nonostante le continue sollecitazioni anche della capogruppo del M5S Roberta Lombardi, che ha chiesto il commissariamento del Consorzio e che è riuscita a far approvare un fondo rotativo pluriennale di oltre 6 milioni di euro, destinato proprio alle realtà di workers by out (società recuperate e salvate dai lavoratori stessi).

Realtà come questa devono essere da esempio.

Non smetteremo mai di sostenerli e di restare al fianco di questi eroi; loro non si arrenderanno mai, nemmeno noi!



Gianluca Macone candidato Eurodeputato M5S circoscrizione Italia centrale