Premio Internazionale Modernità in metrica- Associazione Culturale Teatrale MIMESIS

La manifestazione sarà arricchita dalla presenza degli studenti coordinati dall' insegnante Bianca Paola Leone con la collaborazione della Prof. Paola Pacifico. La Classe V C assegnerà il Premio "Post fata resurgo" alla poesia "Condizione" di Marisa Cossu. La premiazione sarà preceduta da una breve conferenza stampa, a cura del giornalista Francesco Cairo di LAZIO TV. L'apertura dell'evento è affidata al Presidente di giuria Prof. Orazio Antonio Bologna e al Dirigente scolastico Prof. Pasquale Gionta. I poeti vincitori del premio sono:

SEZIONE A - poesia in lingua

PRIMO PREMIO a Desideria di Giuseppe Cassese (NA) voto 24,85

SECONDO PREMIO a Condizione di Marisa Cossu (TA) voto 24,71

TERZO PREMIO a Jenny la bagnina di Dario Marelli (MB) voto 24,14

PREMI

Pubblicazione gratuita di un prestigioso volume, nella collana "Mimesis" diretta da Patrizia Stefanelli per i tipi di Caramanica Editore, dedicato ai primi tre classificati della sezione A e al vincitore assoluto della Sezione B con prefazione del Prof. Orazio Antonio Bologna. Il volume conterrà per ogni poeta una silloge di 12 pagine, biografia e motivazione critica.

1° Premio: Trofeo, pergamena con motivazione e n° 25 copie del volume

2° Premio: Targa, pergamena con motivazione e n. 20 copie del volume

3° Premio: Targa, pergamena con motivazione e n. 15 copie del volume

MENZIONI SPECIALI DI MERITO

Mareggiata di Giovanni Aniello (LT) voto 23,85

La voce sospesa di Pietro Baccino (SV) voto 23,57

Mentre la sera arriva di Milvia Di Michele (PE) voto 23,57

Attore di sé di Gianfranco Gobbo (TV) voto 23,57

Se muore un canto di Rodolfo Vettorello (MI) voto 23,57



PREMIO DELLA CRITICA

Riprendi in mano il mondo di Alessio Rossi (Roma)



PREMIO SPECIALE "Post fata resurgo" attribuito dal Liceo classico V. Pollione"

Condizione di Marisa Cossu



SEZIONE B - poesia in latino di competenza del Prof. Orazio Antonio Bologna



PRIMO PREMIO ASSOLUTO

De hominum curiositate satura di Michael von Albrecht (Germania)

Trofeo, pergamena con motivazione e n° 20 copie del volume.



PREMIO DELLA CRITICA

Consolatio hiberna avium fame frigoreque laborantium

(De gratia et operum bonorum meritis, catholice) di Fidelis Rädle (Germania)



MENZIONE SPECIALE DI MERITO

Nouum fragmentum carminis quod scripsit

Cicero de consulatu suo di Tom Keeline (USA)



MENZIONE D'ONORE

Elogium formicae di Lucio Flavio Giuliana (Roma)