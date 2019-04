Formia: E' stato un grande successo il 1° meeting della stampa turistica ed enogastronomica organizzato nel primo weekend di aprile dall'associazione "Le Dimore del Sole" in stretta sinergia con il Comune di Formia , la Confcommercio Lazio Sud e il patrocinio dei Comuni di Fondi e Monte San Biagio, del Parco naturale dei Monti Aurunci e della Riviera di Ulisse, della Pro Loco di Formia e di Rta sinus formianus e Quattrozeta Viaggi.



Una tre giorni per innovare e connettere imprese, professioni e servizi del turismo e dell'enogastronomia nella Riviera di Ulisse e in particolar modo a Formia, per scoprire e far scoprire quella parte di territorio che attraversa i Comuni di Minturno, Formia, Gaeta e Sperlonga. Una rievocazione del mito di Ulisse all'insegna del turismo archeologico e slow.



Una ventina di giornalisti, provenienti per lo più da Roma e Napoli ma anche da altre regioni, hanno potuto visitare alcuni dei luoghi e monumenti più suggestivi della Riviera di Ulisse e degustare alcune prelibatezze locali: dall'olio extravergine di oliva di Itri al vino dei Monti Cecubi, dal cioccolato innovativo dei maestri cioccolatieri itrani al buon pesce dell'innovazione e della tradizione culinaria di Gaeta e Formia.



Momento centrale dell'evento è stato il convegno presso la Sala Ribaud del Comune di Formia. Un incontro che ha visto relazionare giornalisti esperti di turismo e amministratori, operatori commerciali e scolastici su vari temi legati a un nuovo assetto turistico, quello dell'ospitalità familiare tipica dei Bed & Breakfast e della case vacanza.



Un'occasione per confrontarsi sui ruoli e i tipi di attività che possono essere svolti nel settore turistico che si sta fortemente evolvendo grazie ad internet, ai nuovi flussi provenienti dai paesi emergenti e alle nuove frontiere delle "esperienze" di viaggio, analizzati dalla dirigente scolastica prof.ssa Rossella Monti e dalla la prof.ssa Caterina Di Micco dell'IIS Fermi-Filangieri di Formia- settore turistico; e gli altri interventi sul significato di destagionalizzazione, come elemento portante del turismo culturale, con il dr. Alessandro Sansoni, direttore responsabile del mensile "Cultura e identità" che si è soffermato su "La cultura come volano di un turismo destagionalizzato"; sul Turismo esperienziale e come l' enogastronomia ne svolga un ruolo fondamentale con il dr. Renato Rocco, direttore de "La Buonatavola.org". che ha parlato proprio di "Enogastronomia come volano del turismo esperienziale"; sull'olio extravergine di oliva come elemento portante di una strategia che veda insieme turismo e prodotti tipici di nicchia per il rilancio sia dell'agricoltura che del turismo, con Elisabetta Donadono, direttore editoriale del magazine "Napoli Post"; di management con il professor Enzo Maiello, direttore dell'Hotel Bajamar di Formia e vice presidente dell'Ada regionale, l'associazione che raggruppa i più importanti direttori d'albergo del Lazio.



A plaudire la validità dell'iniziativa in primis il sindaco di Formia, prof.ssa Paola Villa: "Le Dimore del Sole - ha sottolineato - sono una bellissima realtà. Sono tutte le realtà di bed & breakfast, case vacanza che finalmente hanno compreso che è importante mettersi insieme proponendosi a un mercato variegato, un mercato che si lega bene con i nostri brand turistici".



Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell'associazione "Le Dimore del sole", Cinzia Calligaris: "Siamo molto lieti di aver realizzato questa iniziativa che ha dato modo di far conoscere Formia in particolar modo, ma anche tutta la Riviera di Ulisse. Siamo molto contenti anche perché abbiamo avuto il sostegno del Comune di Formia, della Confcommercio Lazio Sud che hanno trovato nella nostra iniziativa il modo di far capire che ci possono essere delle sinergie efficaci e che tutti insieme possiamo contribuire a sviluppare il nostro territorio".



Sulla stessa lunghezza d'onda il vice presidente dell'associazione, Antonio Iadanza: "Oggi abbiamo riproposto la presenza di giornalisti specializzati della stampa turistica ed enogastronomica che sicuramente hanno preso atto di quello che può esprimere il territorio complimentandosi con le strutture associative, gli enti e le istituzioni. Siamo riusciti a dimostrare che fare rete è importante per riuscire ad ottenere dei risultati, rendere possibile un'apertura verso la realtà dei bed & breakfast e delle case vacanza inizialmente un po' sommersa. E a far capire che il bed and breakfast rappresenta un punto di partenza per un turismo di qualità dove il turista trova tutto ciò che desidera dall'accoglienza di tipo familiare alle indicazioni sul territorio e alle possibilità di sfruttarlo al meglio da un punto di vista turistico".



"Le Dimore del Sole sono un esempio da seguire - ha tenuto a precisare il presidente dell'Ascom territoriale di Formia, dottor Giovanni Orlandi - perché veramente stanno attirando l'attenzione di giornalisti e di altri flussi turistici. Il convegno è stato di livello culturale molto alto e interessante e speriamo di poterlo replicare anche con i giovani coinvolgendo i ragazzi che credono nella cultura imprenditoriale turistica perché questo è il futuro per permettere a loro di rimanere nel nostro territorio e di non essere costretti ad andare via".



Apprezzamenti importanti sono arrivati dai giornalisti ospiti, tra i quali Harry Di Prisco, collaboratore di varie e riviste e siti giornalistici. "E' stato molto interessante questa iniziativa - ha affermato - che porta in sé i semi di quello che si può fare in futuro. Rappresenta quello che gli Imprenditori privati, appassionati della terra, possono fare per far conoscere sempre di più, a un numero maggiore di persone, il proprio territorio e a noi attori della comunicazione il compito di far sì che questi sogni e queste realtà si concretizzino".



L'associazione, in collaborazione con le eccellenze del territorio, sta programmando una serie di pacchetti turistici per destagionalizzare il turismo a Formia e in tutta la Riviera di Ulisse.