Lo stato di salute del turismo di Formia

Golfo di Gaeta: E' stato perso sinora tempo e terreno prezioso ma Formia ha ancora i margini per tornare a considerare il turismo la prima voce del suo 'Pil'. Ma ora, più che mai, c'è bisogno di sinergia, di collaborazione tra la politica, il mondo imprenditoriale e gli stessi cittadini comuni perché il turismo si fa anche con loro..... Vincenzo Maiello è dietro una reception di un albergo da una vita, questo mestiere ce l'ha nel suo Dna e, quando le strutture ricettive da lui dirette hanno chiuso i battenti o si sono trasformate, i demeriti sono stati sempre delle rispettive proprietà o gestione. Per la legittima soddisfazione dell'intero comparto l'attuale direttore del Bajamar di Formia è stato eletto in questi giorni vice presidente dell'"Ada" regionale, l'associazione che raggruppa i più importanti direttori d'albergo del Lazio. Dello stato di salute del turismo di Formia ma, più complessivamente, dell'intero sud-pontino si occuperà nuovo numero, il 23°, di questa stagione televisiva di "Vista sul Golfo", la rubrica settimanale di Teleuniverso che, dedicata esclusivamente al sud-pontino, andrà in onda giovedì 27 marzo, alle ore 22.35



Per otto volte membro del consiglio direttivo dell'Ada laziale, Maiello farà il "vice" del presidente Luigi Sciarra dopo aver guidato a lungo l'associazione albergatori di Formia e aver contributo a far nascere, sotto il cono d'ombra della vecchia Ascom, l'Araf, l'associazione dei ristoratori e degli albergatori di Formia all'epoca diretta da Giancarlo Simeone. Queste due sigle da anni non ci sono più, fanno parte della storia economico-imprenditoriale della città e la loro scomparsa è concisa con il periodo di massima crisi del settore ricettivo. Questa "aridità" associativa non ha fatto bene alla politica e alla stessa amministrazione comunale, dei diversi colori, ma non tutto è perduto. A condizione che tutti comincino a remare nella stessa direzione e con la stessa intensità: gli addetti ai lavori, la politica e gli stessi cittadini. Si, anche loro perché a Formia va riaffermata una nuova cultura dell'accoglienza "nei confronti di coloro che molto coraggio ora ci vengono a trovare. Un'inversione di tendenza - ammette Maiello - è stata avviata e l'apertura di 35 bad & breakfast è un segnale positivo che arriva dal basso. Concorrenza agli alberghi? Non si tratta di una sfida, di una concorrenza perché più alberghi e "B&B" nascono ed un maggior numero di posti di lavoro vengono creati. Ospite del conduttore Saverio Forte, Maiello rilancerà la necessità di istituzionalizzare la creazione di una cabina di regia del cui coordinamento può occuparsi l'ente Comune dall'alto delle sue prerogative istituzionali. Tra i primi a felicitarsi con il neo vice-presidente dell'"Ada" è stato intanto il presidente dell'Ascom territoriale di Formia, Giovanni Orlandi, che ha fatto rilevare come non ci sia nessun rappresentante del settore ricettivo nella Giunta dell'associazione commerciante. Il dottor Orlandi vuole rimediare? La risposta è stata la sua personalità "a dare una mano" Il debutto nella sua nuova veste il dottor Maiello l'ha compiuto presso quella che è considerata una delle "università" italiane per la formazione nel settore alberghiero, della ristorazione e dell'accoglienza, l'istituto "Angelo Celletti" a Formia. Mai tante aziende del territorio, impegnate quasi esclusivamente nel settore turistico, si sono date appuntamento per proporsi ad un gruppo di studenti emozionati al loro primo colloquio di lavoro. L'occasione è stata la terza edizione del workshop "Incontra imprese", un'iniziativa promossa per promuovere l'integrazione con le imprese ed il territorio e, al contempo, fornire un'opportunità formativa agli studenti prossimi al diploma. E anche qui gli argomenti sono stati quelli di sempre: il turismo a Formia può riprendere quota se, oltre alla formazione ("che non può prescindere"), si "rivedano gli orari dei negozi e si qualifichi meglio l'enogastronomia. Se Gaeta ha recuperato in poco tempo il terreno perduto in decenni è perché ha saputo fare rete e - ha aggiunto il neo presidente dell'Ada laziale - ha saputo qualificare i propri prodotti". Il dottor Maiello per indole è sempre poco incline ad essere coinvolto nell'agone della polemica politica a tutti i costi ma dall'alto della sua onestà intellettuale ha esternato le sue remore sull'istituzione, un mese fa, da parte della nuova amministrazione comunale, della tassa di soggiorno. L'ha considerata una decisione unilaterale perché assunta senza coinvolgere le associazioni di categoria che, appunto, non ci sono. Magari non l'avrebbe istituzionalizzata subito e per l'intero anno, magari soltanto in alcuni suoi periodi. Anche perché in questo momento il comune offre poco o niente in termini di servizio ed il turismo, oltre che un settore economico, è una scienza in cui il fattore psicologico ancora conta tanto. E quanto conta!



"Vista sul Golfo" andrà in onda sui canali 16 e 198 del digitale terrestre in tutto il Lazio, sul canale 89 per quanto riguarda l'Abruzzo, sul canale 617 per il Molise e - come sempre - con un 'ora di differita su Teleuniverso +1 (canale 661) oltre che in streaming sul sito internet. La replica della puntata di "Vista sul Golfo" è prevista sabato 30 marzo , alle 10,30 circa, di Teleuniverso e nei prossimi giorni sul canale Youtube del gruppo editoriale.