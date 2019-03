Salgono a 15 i Cittadini Onorari di Gaeta

Innamorato di Gaeta, ha fortemente voluto l'apertura di una sede della delegazione della Sezione Provinciale della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, di Latina, di cui e' vicepresidente, nella nostra Città e nel Sudpontino.L'impegno del Prof. Ricci per la diffusione della nuova cultura della prevenzione per una diagnosi precoce delle patologie oncologiche, gli ha già fatto meritare diversi riconoscimenti. La sua battaglia contro le neoplasie, soprattutto quelle che colpiscono la mammella e che sono causa di morte di troppe donne, anche in questo territorio, lo vede da anni quotidianamente in prima linea. Grazie alla Breast Unit da lui diretta con il dott. Carlo De Masi e portata avanti anche grazie all' équipe multidisciplinare che collabora con lui, il numero delle guarigioni va aumentando facendo ben sperare per il futuro.

Cresce, con il Prof. Fabio Ricci, quindi, anche l'elenco dei cittadini onorari della Città di Gaeta che, seguendo un'appasionata ricerca del compianto scrittore pontino Antonio Cervone, sarebbero finora:

1) l'avvocato Enrico Pennella di Rionero in Vulture (Potenza), regio commissario a Elena (già Borgo di Gaeta, Comune autonomo dal 1897 al 1927) e a Gaeta;

2) l'avvocato Fortunato Messa di Teano (Caserta), commissario prefettizio a Elena;

3) l'ammiraglio Ernesto Burzagli di Modena, comandante della I Squadra Navale di Gaeta e benefattore della città in periodo di crisi economica;

4) il cavalier Roberto Russo, di Meta (Napoli), preside del R.Istituto Nautico di Gaeta dal 1924 al 1934;

5) il ministro Pietro Campilli di Frascati (Roma), presidente del comitato interministeriale della Cassa per il Mezzogiorno;

6) Benito Nardone di Montevideo (Uruguay), presidente del consiglio di governo dell'Uruguay, figlio di Nicola Antonio Nardone, modesto lavoratore di Gaeta emigrato verso la fine del 1800.

7) Carlo Bernari, di Napoli, scrittore e insigne cultore della letteratura italiana, legato a Gaeta da vincoli d'affetto e simpatia;

8) Alberto Aversano (del Napoletano), medico chirurgo per 26 anni a Gaeta;

9) Mauro Cicchelli (Terra di Lavoro), medico chirurgo per 28 anni al Borgo di Gaeta;

10) il conte Fulco Tosti di Valminuta di Napoli, ufficiale superiore della Marina, parlamentare e sottosegretario agli Esteri nel Governo Facta (1922)

11) Benito Mussolini di Predappio (Forlì), presidente del consiglio dei Ministri e ritenuto, all'epoca, "politico illuminato". (La cittadinanza onorari gli venne attribuita sia a Gaeta che ad Elena, ma tali atti non hanno mai avuto risonanza pubblica forse perchè in qualche modo imposti dalle circostanze storiche!)

12) don Egidio Viganò di Sondrio, rettore maggiore dei Salesiani, VII successore di Don Bosco, padre conciliare al Vaticano II.

Ad essi vanno aggiunti:

13) Monsignor Pier Luigi Mazzoni, di Dovadola (Forlì), già vescovo di Ascoli Piceno e X Arcivescovo e 89° della seria millenaria dei vescovi dell'illustre Diocesi di Gaeta. Nell'ambito delle celebrazioni per il XVII centenario dal martirio di S.Erasmo e a cento anni dalla costruzione della facciata della Cattedrale, il Consiglio Comunale, nel 2003, decise di dare, attraverso il conferimento dell'importante riconoscimento ad un "erede spirituale del patrono della città e dell'Arcidiocesi", un segno tangibile del legame millenario della comunità civile alla Chiesa locale e alla devozione erasmiana.

14) Prof.al professor Gaetano Golinelli. per aver restaurato tra il 2003 ed il 2005 a proprie spese la chiesa di "San Giovanni Battista alla porta" per poi costituire al suo interno una preziosa biblioteca. Circa 4.000 preziosi volumi e 10 collane di studi e ricerche scientifiche, entrati nel patrimonio della biblioteca comunale. L'edificio è invece stato trasformato in scuola estiva di management, convegni, e simposi di alto valore scientifico. Golinelli, professore di Economia Aziendale e tra i pionieri della facoltà di Economia dell'Università di Latina.