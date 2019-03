Il 31 marzo elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Latina

Golfo di Gaeta: Ultimi dieci giorni di campagna elettorale per sei dei rappresentanti del comprensorio meridionale della provincia pontina in lizza il 31 marzo nelle elezioni di secondo livello per il rinnovo del consiglio provinciale di Latina. Due di loro saranno protagonisti di un confronto nel nuovo numero, il 22° di questa stagione televisiva di "Vista sul Golfo", la rubrica settimanale di Teleuniverso che, dedicata esclusivamente al sud-pontino, andrà in onda giovedì 21 marzo, alle ore 22.35.

E' interessante e politicamente innovativa la corsa del rappresentante della maggioranza civica che otto mesi fa ha vinto le elezioni amministrative al comune di Formia. Giovanni Costa, ex assessore alle attività produttive dell'ultima Giunta di centro sinistra guidata da Sandro Bartolomeo, è collocabile vicino al Partito Democratico ma è il candidato di bandiera del sindaco Paola Villa. La sua corsa elettorale è irta d'insidie dopo la clamorosa scelta di una componente importante della maggioranza consiliare al comune di Formia, quella rappresentante la lista "Ripartiamo Insieme", di andare "oltre il civismo" a meno di un anno dalle vittoriose amministrative per dare "adeguate risposte ai tanti problemi della città". La corsa del civico-Dem Giovanni Costa, storicamente vicino alle posizioni del consigliere regionale Enrico Forte, è iniziata in salita e lo ha ammesso il diretto interessato, ora candidato del listone delle "Civiche pontine" formalizzato grazie alla "pax armata" delle maggioranze che guidano le amministrazioni comunali di Aprilia (il sindaco Antonio Terra è della partita per sedere nell'assemblea di via Costa a differenza della collega formiana), Latina ( i consiglieri comunali di Latina bene comune Ernesto Coletta e Luisa Mobili rimpiazzano di fatto gli uscenti Massimo Di Trento e Maria Grazia Ciolfi), Sabaudia, Sonnino e, appunto, Formia. La candidatura di Giovanni Costa - e l'ha dichiarato il diretto interessato - si è complicata non tanto per i quattro voti di "Ripartiamo Insieme" che non avrà - li beneficerà il candidato consigliere comunale di Gaeta di Forza Italia Luigi Coscione - ma anche dopo aver letto la lista del Partito Democratico. Vi compare il nome del sindaco di Castelforte Giancarlo Cardillo, la "longa manus" del consigliere regionale del Pd Enrico Forte che molti consideravano invece un ipoetico sponsor Giovanni Costa.

Chi nutre oggettive e soggettive ambizioni di tornare a fare il consigliere provinciale di Latina a distanza di due anni è l'avvocato formiano Pasquale Cardillo Cupo, anch'egli ospite del conduttore Saverio Forte. Il tempo di lasciare, a sorpresa, il gruppo consiliare di Forza Italia dove si era collocato dopo la sconfitta lo scorso giugno alle elezioni di Formia di cui era stato il candidato a sindaco del centro destra sconfitto, il noto penalista è tra i favoriti nella lista del suo nuovo partito, i Fratelli d'Italia, che candidano un'altra storica esponente della destra sociale del territorio, Elena Palazzo, di Itri. Fratelli d'Italia ha perfezionato un'interessante campagna di reclutamento grazie ai buoni uffici del vice-coordinatore regionale del partito Enrico Tiero e i voti a Cardillo Cupo potrebbero arrivare dai consigli comunali di Ponza, Ventotene, Minturno, San Cosma e Damiano e Castelforte, località di cui Tiero è originario. Cardillo Cupo è tra i favoriti per l'elezione del 31 marzo insieme al sindaco di Cisterna Mauro Carturan - aveva detto di no alla sua corsa per la Lega - ma non sono da considerarsi di secondo livello le candidature di Angelo Tomei (Roccamassima), Luigi Torelli (Sermoneta), Vincenzo La Pegna (Aprilia), Maurizio Casabona (San Felice),Federica Agostini, Francesca Giordani e Germana Silvi. Il 44enne penalista formiano in una conferenza stampa nei giorni scorsi ha spiegato come la sua sfida a tornare in via Costa a Latina voglia recuperare il terreno perduto due anni fa quando, eletto tra i banchi dell'allora opposizione al comune di Formia (era capogruppo della lista civica e moderata "Idea Domani"), rimase in carica poco meno che otto mesi per il concomitante scioglimento consiglio comunale in seguito alle irrevocabili dimissioni del sindaco Dem Sandro Bartolomeo. Cardillo Cupo bagnò quel debutto con l'elezione alla presidenza della commissione Lavori Pubblici della Provincia e ora ha deciso di riprovarci grazie ad un "mio caro amico" Enrico: "Questa candidatura al consiglio provinciale per me non cambia nulla - ha detto Cardillo Cupo - Mi candido né contro qualcuno né contro qualcosa. Voglio essere solo un valore aggiunto ad una coalizione che ha bisogno di ritrovarsi per portare avanti quelle progettualità di cui hanno bisogno Formia e l'intero sud-pontino. Il mio posizionamento, del resto, non può che restare coerentemente nell'alveo di centro destra, che ho rappresentato nella sua interezza partitica fino a pochi mesi fà a Formia, per quanto sia sempre più evidente a tutti che la differenza possano farla solo le persone con le loro peculiarità e soprattutto con le loro competenze, senza le quali l'azione politica è sempre destinata al naufragio, come del resto sapientemente evidenziato nei giorni scorsi anche dal Presidente della Repubblica in un suo intervento".



"Vista sul Golfo" andrà in onda sui canali 16 e 198 del digitale terrestre in tutto il Lazio, sul canale 89 per quanto riguarda l'Abruzzo, sul canale 617 per il Molise e - come sempre - con un 'ora di differita su Teleuniverso +1 (canale 661) oltre che in streaming sul sito internet. La replica della puntata di "Vista sul Golfo" è prevista sabato 23 marzo , alle 10,30 circa, di Teleuniverso e nei prossimi giorni sul canale Youtube del gruppo editoriale.