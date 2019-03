L'idea ha ispirato un gruppo di "volontari" - dichiaratisi "innamorati" del territorio - che, capitanati da Giuseppe Rinaldi, storico direttore dello stabilimento Pozzi Ginori di Gaeta, hanno deciso di coinvolgere le principali articolazioni istituzionali del comprensorio - dai comuni al mondo produttivo e finanche all'Arcidiocesi di Gaeta - per formare i giovani su come si gestiscono gli enti locali. Questo workshop, inaugurato il 23 febbraio presso la Fondazione Caboto, sta avendo un carattere itinerante ma la sua valenza ha meritato il patrocinio, tra gli altri, del comune di Gaeta, di Unindustria di Cassino, della Confcommercio Lazio sud e della Fondazione "Giovanni Caboto". Dal 2 marzo al 6 aprile vengono affrontati temi quali gli enti e gli atti della pubblica amministrazione, la pianificazione urbanistica, la programmazione finanziaria, i bilancio dell'ente locale e le fonti di finanziamento. Il presidente dell'associazione "4.0", Giuseppe Rinaldi, e il responsabile del suo comitato scientifico, l'ex segretario e direttore generale di molti comuni della provincia pontina, soprattutto Formia e Latina, l'avvocato Mario Taglialatela, saranno ospiti del conduttore Saverio Forte per ribadire le 'mission' dell'associazione appena costituitasi e di questo inedito percorso formativo destinato ad una fascia d'etÓ ben definita: giovani di etÓ compresa tra i 20 e i 40 anni residenti in provincia di Latina. Non a caso l'associazione "4.0" ha avviato la sua attivitÓ "quasi per gioco" la scorsa estate con lo scopo di promuovere la divulgazione e lo sviluppo dei valori e principi della libertÓ e del senso civico, attraverso processi di larga partecipazione e condivisione di idee e progetti culturali. E questo corso di formazione Ŕ uno di questi e l'intento Ŕ di far emergere i giovani talentuosi del territorio, soprattutto quello del sud-pontino, attraverso un percorso di crescita culturale fornendo loro gli strumenti per approfondire la conoscenza nell'ambito del management delle Pubbliche Amministrazioni. Se a tenere a battesimo questa iniziativa erano stati proprio due amministratori impegnati sul campo - il presidente della XVII ComunitÓ montana dei Monti Aurunci, Alfierio Vellucci, ed il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano ma nella veste di burocrate, di dirigente della ripartizione economico-finanziaria del comune di Fondi - il Comitato scientifico, cui Ŕ presidente l'avvocato Taglialatela, Ŕ composto, tra gli altri, da Davide Papa, l'attivo presidente Unindustria Cassino; Luigi Cavallo, Segretario Generale Uiltec Latina; Giulia Caprý responsabile ufficio vertenze ispettorato del lavoro Latina e assessore allo sviluppo economico del comune capuologo e Bernardino Quattrociocchi, professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese UniversitÓ "La Sapienza" di Roma.

"Vista sul Golfo" andrÓ in onda sui canali 16 e 198 del digitale terrestre in tutto il Lazio, sul canale 89 per quanto riguarda l'Abruzzo, sul canale 617 per il Molise e - come sempre - con un 'ora di differita su Teleuniverso +1 (canale 661) oltre che in streaming sul sito internet. La replica della puntata di "Vista sul Golfo" Ŕ prevista sabato 9 marzo , alle 10,30 circa, di Teleuniverso e nei prossimi giorni sul canale Youtube del gruppo editoriale.