Il Liceo classico Vitruvio Pollione di Formia dalle ore 18 si aprirà alla città.

I ragazzi, con la guida dei docenti, daranno vita a diversi laboratori: dibattiti ed esperimenti scientifici, letture di testi significativi della letteratura classica, delle letterature italiana e inglese, accanto a intrattenimenti teatrali e musicali.

L'iniziativa vuol dimostrare in maniera evidente che il curricolo del classico è pieno di vitalità, oggi più di ieri: gli studenti sono motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che superano di gran lunga quelle richieste a scuola. Il liceo classico è, di fatto, un indirizzo di studi altamente formativo, capace di suscitare sempre nuovi stimoli, accendere i più svariati interessi e sviluppare sapientemente il pensiero critico. La "Notte Nazionale" è più che una festa: è un'occasione per arricchire il percorso - a tratti anche faticoso - degli studenti, per valorizzare gli ambienti in cui, in cinque anni, diventano uomini e donne più consapevoli, facendo sì che la cultura sia anche gioia e condivisione.

Ospite d'onore della serata il famoso e autorevole psicoterapeuta e sociologo Paolo Crepet che, alle ore 21, incontrerà studenti, famiglie e cittadini.