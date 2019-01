"TEATRO E CANZONACCE" CON MARCO CONIDI E L'ORCHESTRACCIA AL TEATRO COMUNALE DI PRIVERNO

Venerdì 4 gennaio, alle ore 21, sarà la volta del tanto atteso "Teatro e Canzonacce", un inedito spettacolo di teatro-canzone proposto da Marco Conidi e la band dell'Orchestraccia, il collettivo romano di attori e musicisti, che propone una forma innovativa di spettacolo, che comprende musica e teatro in una lettura assolutamente attuale. Partendo dal folk degli autori romani tra Ottocento e Novecento, l'Orchestraccia riscopre tutte quelle canzoni e poesie che sono patrimonio della cultura italiana e perle della tradizione romana. Tradizione che prosegue con la creazione di inediti della band, in un mix di teatro canzone di grandissimo impatto.

Per lo spettacolo di venerdì sera a Priverno Marco Conidi, che della band è cantante, frontman nonché fondatore, propone un originale viaggio indietro nel tempo per ritrovare il senso comune delle cose. Tra monologhi e brani inediti, con sarcasmo, ironia, e senza nostalgia, si parte dalla Roma di fine Ottocento fino ad arrivare ai giorni nostri, raccontando le contraddizioni, i paradossi e le lacune di questo nuovo mondo.

Come in ogni esibizione dell'Orchestraccia, sound e parole si fonderanno dando vita a uno spettacolo unico in cui l'interpretazione dei versi verrà esaltata in modo poetico dalla musica.

Biglietto intero: € 15. Biglietto ridotto: € 12. Prenotazioni al 3286115020.