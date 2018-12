Senza tetto in stato di fragilità fisica ed economica lasciati alle intemperie

Golfo di Gaeta: Sarà riproposto anche quest'anno il centro di accoglienza che presso il piazzale di Molo Vespucci si occupi nelle ore notturne di clochard e senza fissa dimora? A tentare di rispondere a questo interrogativo sarà chi materialmente l'ha posto nei giorni scorsi, naturalmente in maniera provocatoria, alle amministrazioni comunali del sud-pontino, il coordinatore del comitato locale della Croce Rossa Italia. Emilio Donaggio, ospite di Saverio Forte, interverrà nel corso dell'undicesimo numero - l'ultimo per quanto riguarda il 2018 - di "Vista sul Golfo", la rubrica settimanale di Teleuniverso che, dedicata esclusivamente al sud-pontino, andrà in onda giovedì 20 dicembre 2018, alle ore 22.35. Il comitato locale della Cri del Sud Pontino aveva posto proprio all'attenzione del mondo istituzionale del comprensorio - dei comuni e del distretto socio sanitario in testa - la situazione drammatica in cui si ritrovano da alcuni giorni diversi soggetti in stato di fragilità fisica ed economica. Il repentino abbassamento delle temperature ha riproposto - aveva dichiarato Donaggio - la drammatica situazione di chi pernotta all'addiaccio. Recenti indagini statistiche hanno purtroppo evidenziato l'incremento di sacche di povertà diffusa anche nel sud della provincia della provincia di Latina, da qui l'esigenza di rinnovare anche anche quest'anno - per il quinto anno consecutivo - la positiva esperienza di approntare un dormitorio per senza fissa dimora. L'appello di Donaggio si è reso necessario anche per il protrarsi della temporanea chiusura del servizio Caritas di Formia, oggetto da mesi di necessari interventi di riqualificazione architettonica e funzionale che termineranno non prima dell'inizio della prossima primavera. Ma i comuni di Formia e Gaeta hanno risposto sinora all'appello della Croce Rossa? A dirlo sarà in studio proprio il coordinatore zonale della prestigiosa associazione umanitaria che, perplesso del silenzio sinora ricevuto, si è rivolto ad una terza figura, l'Arcivescovo di Gaeta Monsignor Luigi Vari, lo stesso che agli inizi del 2018 aveva, unitamente al direttore diocesano della Caritas di Gaeta, don Alfredo Micalusi, espresso il suo apprezzamento per l'attività svolta dalla stessa Croce Rossa Italiana. Intanto a chiedere ai comuni di fare presto sono stati, con diverse prese di posizioni , il Partito Democratico ed il Movimento cinque stelle di Formia, secondo i riapertura del rifugio della Croce Rossa presso il porto di Formia, o dove si deciderà nel più breve tempo possibile, è un'urgenza per i tutti comuni che fanno parte del Distretto Socio Sanitario in primis Gaeta, che ora lo guida, Formia e Minturno.



Questa richiesta d'intervento potrebbe rimanere inevasa a causa dei pessimi rapporti istituzionali tra i comuni più importanti del comprensorio, Formia e Gaeta. E questo timore lo coltiva la stessa Croce Rossa Italiana dopo che è cambiato a settembre, dopo 18 anni, l'ente capofila del distretto socio-sanitario, la struttura che dovrebbe promuovere e finanziare questo tipo di intervento che appare essere straordinario ma che tale non è. L'ente capofila è diventato il comune di Gaeta che, mostrandosi assai timido sul rinnovo dell'installazione a Formia di questo dormitorio ("è costato troppo rispetto al numero delle persone che ha accolto e assistito" secondo il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano), rigetta la palla dall'altra parte del campo sostenendo come la gestione economico-finanziaria del distretto socio-sanitario, nonostante la convenzione sottoscritta lo scorso 21 settembre, sia ancora del comune di Formia. E lo sarà sino al 31 dicembre. Il sindaco Paola Villa smentisce categoricamente questa versione e afferma come l'amministrazione formiana abbia effettuato una ricognizione sulla situazione economico-finanziaria del distretto e abbia consegnato a Gaeta la "cassaforte" dell'ente di promozione socio-sanitaria. E mentre i due principali comuni del Golfo continuano a litigare su tutto (nonostante il periodo Natalizio), l'emergenza-povertà sul territorio ha assunto livelli allarmanti e preoccupanti e la riproposizione di questo presidio di solidarietà appare essere inderogabile dopo che lo stesso dormitorio di Molo Vespucci ha richiamato clochard e senza tetto anche fuori dai confini del comprensorio ma anche molti italiani affetti da patologie psichiatriche o persone che avevano finito di scontare una pena e non hanno trovato fuori, nè famiglia né istituzioni per una prima accoglienza. Intanto - secondo trapela - a mediare a distanza tra i comuni di Formia e Gaeta resta Monsignor Luigi Vari, lo stesso presule della Chiesa del Golfo che nella giornata di mercoledì ha incontrato Donaggio garantendo il sostegno, suo personale e dell'intera Arcidiocesi, a favore di un'iniziativa per la quale c'è bisogno di un reale atto di coraggio....come le parole, uniche, che si leggono nel Vangelo: ": "Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi".



