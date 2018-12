Nuovo successo per Mauro Caporiccio autore della fiction "I NOSTRI FIGLI"

Fondi: Spesso andiamo cercando le perle della cultura e dell'arte lontano dai nostri confini territoriali, immaginando terre prolifiche di geni a centinaia di chilometri di distanza. Non ci accorgiamo, invece, che conclamati geni della creatività artistica albergano tra di noi. E se questo dato è comune agli addetti ai lavori, da qualche giorno la notizia è giunta a conoscenza anche di chi non è documentato sulla produzione radiotelevisiva e cinematografica in Italia. C'è voluto, infatti, --ma parliamo sempre dei disinformati nella materia- la messa in onda della fiction "I nostri figli", con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, per scoprire che la firma autorevolissima di colui che ne ha redatto il soggetto è quella del dott. Mauro Caporiccio, un'autentica eccellenza della produzione della Rai TV, già da diversi anni. Ce ne compiacciamo sinceramente, augurandogli di cuore, "ad maiora" e, nel presentarne un profilo biografico-artistico, colto dalle recensioni degli addetti ai lavori, aggiungiamo che il dott. Caporiccio, per noi Itrani, ha una valenza ancora maggiore, essendo stata sua moglie, la dott. Cinzia Iacuele, la segretaria generale del comune di Itri dal 2011 al 2016, periodo nel corso del quale la dott. Iacuele ha fornito un'impronta innovativa al personale dipendente, affidando compiti di responsabilità a ogni referente di settore, anziché concentrare nella sola sua figura ogni momento decisionale.

Ed eccoci al profilo professionale ed artistico del dott. Mauro Caporiccio che, personalmente, ricordiamo, nel lontano 1983, presentare magistralmente, a Fondi, nel corso di un evento rimasto storico e organizzato dall'assessore Gianfranco Antonetti e dal sindaco Arcangelo Rotunno, figure del calibro di Antonio Lubrano, dell'allora direttore del "Corriere dello Sport", di altri due giornalisti di spessore nazionale e, soprattutto, della penna e dell'estroso e coinvolgente eloquio dell'inimitabile Gianni Minà, tanto gradito a chi redige questi pensieri in libertà.

"Mauro Caporiccio -si legge i una prima recensione- ha scritto film e mini serie di Rai Fiction traendo spesso i suoi soggetti da fatti e protagonisti della cronaca e dalla attualità. Prima di iniziare la sua carriera di sceneggiatore, è stato inviato e autore di programmi di grande popolarità della Rai, tra cui I fatti vostri, Ricominciare, La vita in diretta, Uno mattina, affiancando personaggi del piccolo schermo come Gianni Bisiach, Franco di Mare, Michele Cucuzza, Massimo Giletti, Rita Dalla Chiesa, Alda D'Eusanio, Andrea Vianello. Proprio grazie a queste trasmissioni ha iniziato la ricerca delle storie vere da trasferire sul piccolo schermo in formato fiction, a partire dalla miniserie Al di là delle frontiere (2004) regia di Maurizio Zaccaro, con Sabrina Ferilli, seguita dal tv movie Il figlio della luna, con Lunetta Savino e Paolo Briguglia, regia di Gianfranco Albano, Premio al Miglior film nel 2008 al Festival internazionale della tv di Montecarlo. Negli ultimi anni Mauro Caporiccio ha continuato a firmare come autore programmi di approfondimento delle tre reti Rai (Enigma con Corrado Augias, Petrolio, con Duilio Giammaria, e la serie di docufilm Cose nostre). Alternando a questa attività quella di sceneggiatore. ha scritto soggetto e sceneggiature di altre importanti produzioni di Rai Fiction. Tra queste, i biopic La farfalla granata sulla vita del calciatore del Torino Paolo Meroni, diretto da Paolo Poeti, e Mister Ignis, regia di Luciano Manuzzi, sulla storia dell'industriale-operaio Giovanni Borghi".

Per quanto riguarda la fiction che ha avuto come protagonisti Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, "I nostri Figli", leggiamo quanto segue e che è comparso sui siti prima della proiezione della fiction in Tv:" Senigallia - Film tv Rai "I nostri Figli" diretto da Andrea Porporati, interpretato da Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti e girato a Senigallia. Prodotto da 11 marzo Film e Rai Fiction con il supporto di Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura, il film andrà in onda su Rai Uno a novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. I NOSTRI FIGLI Sinossi. I NOSTRI FIGLI Soggetto di Mauro Caporiccio. Sceneggiatura di Andrea Porporati e Mauro Caporiccio con la collaborazione di Maria Porporati. Regia di Andrea Porporati....Nel 2007. Tra Palagonia (Ct) e Senigallia (An)....A Palagonia Elena Di Stefano è stata uccisa....."