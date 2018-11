Luigi Gorrini

Lucius: Pietro, ma che fine hai fatto? Non ti vedevo, non ti sentivo, e non ti leggevo da almeno tre anni.



Pietro: GIi impegni di lavoro e le vicende della vita m'hanno tenuto occupato.



Lucius: Hai letto recentemente dagli Archivi di Telefree l'articolo di Kalkreuth sulla battaglia di Birra dei Gobbi, quella tra i Fascisti e gli inglesi?



Pietro: Bir el Gobi, non Birra dei Gobbi. Tu continui ad italianizzare i nomi stranieri come si faceva ai tempi del fascismo e non mi fai capire niente.



Lucius: E tu sei sempre il solito pedante. Comunque Kalckreuth scrive: "quei giovanissimi tennero testa agli inglesi che avanzavano scrivendo pagine di erosimo indimenticabili".



Secondo me quel che conta e' che a Birra dei Gobbi, in quel posto al sole, nei fatidici 18 e 19 novembre del 1941, categoricamente, e senza alcuna ombra di dubbio, spezzammo le reni agli inglesi.



Pietro: Indubbiamente vinceste quella battaglia, ma dimentichi che tutto sommato Bir el Gobi fu poca cosa rispetto a quello che vi avevano fatto gli inglesi poco prima che arrivassero Rommell e i Deutsches Afrikakorps a darvi manforte. Con l'Operation Compass (la "Caporetto del deserto"), nel dicembre 1940 gli inglesi avevano sferrarato un'offensiva contro la decima armata di Graziani e, con soli 30.000 uomini, in due mesi e dopo 4 battaglie, a Sidi el Barrani ed in Cirenaica avevano praticamente annientato l'armata italiana composta da 150.000 uomini. In quel breve lasso di tempo ben 138.000 soldati italiani erano stati fatti prigionieri dagli inglesi. Gli italiani confermarono nell'occasione la forte vocazione alla sconfitta che li ha sempre contraddistinti sul campo di battaglia.



Voce Narrante: Lucius a questo punto si finge distratto, guarda per aria, fa finta di non sentire, anzi non vuole sentire, poi di nuovo rivolgendosi a Pietro



Lucius: Tornando alle pagine di eroismo indimenticabile, Kalckreuth nell'articolo sulla Birra dei Gobbi parla di ... giovanissimi ragazzi inquadrati nel Regio Esercito, a dispetto del nome del loro reggimento che era "Giovani Fascisti" ...



Pero' mi chiedo, ma i Fascisti del Regio Esercito erano fedeli al re o al Duce? E Kalkreuth da che parte sta? Dalla parte del re, o dalla parte del Duce?



Io, essendo un Fascista vero, sono sempre stato solo dalla parte del Duce. Il re mi e' sempre stato antipatico.



Pietro: Secondo me, piu' che fedeli all'uno o all'altro, i fascisti del regio esercito erano confusi dal re e dal duce che si contendevano il potere, proprio come lo e' Kalkreuth.



Voce Narrante: Lucius e Pietro si siedono al bar e ordinano un caffe'. Davanti a loro, sul tavolino, c'e' una vecchia copia del Corriere della Sera pubblicato il 29 settembre 2017. Sfogliandolo Lucius nota l'articolo: "Quel monumento a Luigi Gorrini, il top gun di Salo' che piace anche ai partigiani. Tre anni dopo, l'asso della Repubblica Sociale Italiana, che abbatte' 26 aerei, viene celebrato ufficialmente a Fidenza, dove e' vissuto. Il suo Macchi diventa monumento".



Lucius: Ma chi era questo Luigi Gorrini?



Pietro: Era un impavido pilota dell'aereonautica "italiana" (Regia Aereonautica prima, Aereonautica della Repubblica Sociale Italiana dopo) che combatte' nella seconda guerra mondiale, fu l'unico ad aver ricevuto la medaglia d'oro quando era ancora in vita.



Nel conferirgli la Medaglia d'oro al Valor Militare - era il 1958 - la Repubblica Italiana di lui disse: źAudacissimo cacciatore del cielo, giÓ distintosi per l'abbattimento di due aerei avversari, faceva rifulgere ancora le sue eccezionali qualitÓ di combattente indomito, attaccando sempre e dovunque il nemico. In 132 combattimenti aerei col fuoco inesorabile delle sue armi abbatteva numerosi grossi bombardieri e ne colpiva efficacemente un numero ancora maggiore, prima di essere a sua volta abbattuto. Salvatosi col paracadute, ustionato ma non domo, tornava con coraggio inesauribile ad avventarsi contro l'avversario, continuando a conseguire brillanti successi con l'abbattimento e il danneggiamento di altri aerei. Ineguagliabile esempio di ardimento e di dedizione alla Patria.╗



Lucius: Se era un asso Fascista, della Repubblica Sociale Italiana, che in 132 combattimenti - sempre dalla parte dei Fascisti - abbatte' ben 26 aerei inglesi e americani, aerei che cercavano di "liberare" l'Italia dai nazifascisti, come diavolo ha fatto a ricevere una medaglia d'oro al valor militare dalla Repubblica Italiana, nata dopo la liberazione dai nazifascisti coi quali lui combatteva? La liberazione non avvenne anche grazie a quegli aeri alleati che lui abbatteva? Ma di quale patria parlava nel 1958 la Repubblica Italiana quando gli conferiva la medaglia d'oro?



Ragionando sulla situatione, io concludo che quella Medaglia d'oro venne conferita al Valore Militare Fascista!



Pietro: Queste, caro Lucius, sono le contraddizioni dell'Italia. Gorrini, per coerenza, passo' dalla aereonautica del re (il quale per opportunismo era passato col nemico anglo-americano), a quella di Mussolini (che a quel punto era stato messo a capo della nazifascista repubblica di Salo'). Dunque Gorrini milito' prima per la monarchia e per l'Italia fascista, poi per l'Italia nazifascista, mai con i partigiani.



Ma vediamo un poco piu' in dettaglio e dall'inizio chi era Luigi Gorrini.



Arruolatosi a 20 anni nella Regia Aeronautica - era il 1937 - la servi' fino a quel fatidico otto settembre del 1943 quando, mentre il re fuggiva ignominiosamente a Brindisi, lui passava all'Aeronautica Nazionale Repubblicana (Repubblica di Salo'). Gorrini giustifichera' la sua scelta in questo modo: źDopo aver volato per tre anni fianco a fianco con i piloti tedeschi, sulla Manica, in Nord Africa, Grecia, Egitto, Tunisia e infine sulla mia patria, avevo fatto amicizia con alcuni di loro ... non volevo fare la banderuola, per dire cosý, e forse sparare sui miei amici tedeschi. Inoltre, volevo proteggere le cittÓ del Nord Italia dai bombardamenti indiscriminati, per quanto possibile╗.



All'inizio della sua eroica carriera, Gorrini comincio' a combattere in nord Africa nel 1941 pilotando un obsoleto Fiat CR 42 Falco, biplano in parte di lamiera e in parte di tela, simile a quei CR 32 mandati dal Duce in Spagna durante la guerra civile. Nonostante i limiti del mezzo, Gorrini arrivo' ad abbattere cacciabombardieri bimotori Bristol Beaufighter, aggredendoli dall'alto, buttandocisi sopra in picchiata e mitragliandoli a distanza ravvicinata nei pochi secondi in cui, rischiando ogni volta la collisione e la vita, gli passava vicino velocissimo.



Lucius: Ma che era un pazzo?



Pietro: Aveva molto coraggio e quella tecnica d'attacco, spericolata ma di provata efficacia, prese il suo nome, la tecnica Gorrini. Con quella tecnica, e con un aereo piu' avanzato, il Macchi M.C. 205, in seguito abbatte' tanti altri aerei nemici, fortezze volanti incluse. Ripeto: in 132 combattimenti abbatte' ben 26 aerei nemici.



Lucius: Se la sua tecnica d'attacco era tanto pericolosa, come fece a sopravvivere dopo 132 combattimenti, e dopo aver abbattuto ben 26 aerei anglo-americani?



Pietro: Sopravvisse quasi miracolosamente, dato che anche il suo aereo venne abbattuto per ben 5 volte (si lancio' ogni volta col paracadute dall'aereo che precipitava, riportando ferite anche gravi).



Lucius: Dimmi quello che vuoi, ma a me mi pare strano che questo audacissimo eroe Gorrini, militando dall'inizio alla fine della guerra col Duce e coi nazisti, abbatteva tutti questi aerei di nemici con i quali il re e quelli che avrebbero fondato la repubblica italiana nel frattempo si erano alleati, e cosi' facendo si guadagnava una medaglia d'oro conferitagli dalla repubblica italiana, amica degli anglo-americani (ma non del re). Pero' quello che mi pare ancora piu' strano e' che ora Gorrini viene celebrato in maniera doppiamente partigiana, o come dici tu bipartigiana. Che c'entra Gorrini coi partigiani? Gorrini e' un eroe fascista!



Pietro: Gorrini viene celebrato in maniera bipartisan, Lucio, non bipartigiana, perche' era un eroe coraggioso e coerente. Era quello che gli italiani tipici, per intenderci quegli italiani impersonati molto bene al cinema da Alberto Sordi, non potranno mai essere. Con la loro spiccata vocazione alla sconfitta, credo che per tanti italiani il problema che si pone in guerra non e' tanto contro chi combattere, ma da chi farsi fare prigionieri.



Lucius: Vorrei sapere che t'ha fatto di male il popolo italiano, un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori!



Pietro: Una citazione dotta la tua Lucius. Certe volte mi sorprendi. Questa frase e' ancora scritta sopra il Palazzo della Civilta' Italiana all'EUR, quel colosseo quadrato costruito dai fascisti tra il 1938 ed il 1942, ma nella triste realta' il popolo italiano e' soprattutto un popolo di trasmigratori, vale a dire di emigranti.



Lucius: Torniamo a Gorrini. Mentre militava con la fascistissima Repubblica Sociale Italiana e con i tedeschi, Gorrini non perse la Guerra? Come fece Gorrini da perdente a ottenere la medaglia d'oro?



Pietro: Perse la guerra ma vinse battaglie nel cielo abbattendo aerei quali i Curtiss, gli Spitfire, i Mustang, i Lightning, i Thunderbolt, i Liberator, e addirittura i B-17, le cosiddette fortezze volanti. Con il suo piccolo Macchi butto' giu' enormi fortezze volanti cariche di bombe pronte per essere scaricate sulle nostre citta' d'arte. Fu proprio come Davide contro Golia.



Non salto' sul carro dei vincitori, come fece a partire dal loro re la stragrande maggioranza degli italiani dell'epoca, incluso la maggioranza dei notabili fascisti e la maggioranza dei notabili mafiosi, questi ultimi grazie anche agli americani ai quali i mafiosi avevano facilitato lo sbarco e l'avanzata in Sicilia.



Va detto pero' ad onor del vero che anche Gorrini, dopo la fine della guerra e nonostante l'opposizione del comando alleato, venne arruolato dall'Aeronautica Militare della neonata repubblica italiana, ma venne nominato ufficiale solo quando ando' in pensione.



Lucius: E pensare che ai mafiosi sotto il Fascismo il prefetto di ferro Cesare Mori, mandato in Sicilia dal Duce, gli aveva spezzato le reni.



Pietro: Si ma questa e' un'altra lunga storia e adesso e' ora di chiudere questo dialogo.



Lucius: Secondo me il pesce marcio comincia a puzzare dalla capa e l'Italia, dopo la caduta del Fascismo, comincio' a puzzare dal re (quel fetente lo fece pure arrestare al Duce!). Oggi l'Italia, avendo cominciato a marcire dopo la caduta del Fascismo, si trova in uno stato di putrefazione molto avanzato.



Pietro: Temo che il marcio in Italia ci sia sempre stato, prima, durante e dopo il fascismo. Ma forse, e di questo di do' atto, soprattutto dopo. Nel 1976 un conservatore rispettabile e tutto d'un pezzo come Indro Montanelli, temendo che alle elezioni vincesse il PCI, non a caso disse: "turatevi il naso ma votate DC".



A proposito Lucius, ma alle ultime elezioni tu per chi hai votato?



Lucius: Per coerenza, io ho sempre votato, e sempre continuero' a votare, per l'ineguagliabile Benito Mussolini.



Pietro: Io invece, da dove mi trovo in esilio, e avendo ancora il diritto di voto in Italia, ho votato per il Generalfeldmarschall Kalckreuth, non l'originale, ma quello con la faccia di Toto' e la divisa da gerarca fascista. Nonostante tutte le sue contraddizioni (ancora non si capisce se sta dalla parte del re o dalla parte del duce), e sebbene da un punto di vista politicamente diverso, leggo volentieri suoi vecchi articoli che non conoscevo, come quello su Bir el Gobi. Colgo ora l'occasione per mandargli un sovversivo saluto da questo caffe' letterario.



Lucius: Pietro dimmi la verita', ma ti manca l'Italia?



Pietro: Si, anzi no.



Lucius: Anche tu ti contraddici!



Pietro: Sono anch'io italiano: ma non poeta, artista, eroe, eccetera ... sono solo un trasmigratore, vale a dire un emigrante.