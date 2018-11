Pietro Di Sarno nominato vicepresidente YoungShip Italia

Pietro Di Sarno

Golfo di Gaeta: Pietro Di Sarno è stato nominato vicepresidente centro Italia (Sardegna compresa) di YoungShip Italia, l'associazione presente in tutto il mondo come YoungShip international formata da manager con meno di 40 anni di età che lavorano nel settore marittimo, logistico, portuale o navale.

Pietro Di Sarno, direttore commerciale di intergroup - società di logistica integrata con attività in 6 porti italiani, fra cui Gaeta e Civitavecchia - è entrato a far parte del direttivo guidato da Andrea Morandi, che ha assunto la carica di presidente. Fra gli obiettivi del direttivo ci saranno quelli di continuare a coinvolgere anche i giovani di Federagenti e Confitarma, con i quali sono state condivise iniziative di qualità, che hanno portato un riscontro più che positivo nella comunità dello shipping. Il direttivo ha inoltre sottolineato la volontà di mantenere vivo l'interesse di tutti i settori dello shipping privilegiando le relazioni e creando un network tra gli stessi associati che permetta a ognuno di scambiare esperienze e di proporre idee riguardanti il proprio know-how.



Il clima di condivisione che ha caratterizzato l'elezione del nuovo Consiglio ha consentito la presentazione di una lista unica di candidati, focalizzata sull'attuazione di un variegato programma che vedrà impegnata l'Associazione su più fronti nel futuro.