"Vista sul Golfo" intervista a Cosmo Mitrano

Golfo di Gaeta: Non poteva non essere il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, l'ospite gradito del terzo numero di "Vista sul Golfo", la rubrica settimanale di Teleuniverso che, dedicata esclusivamente al Sud-pontino, va in onda giovedì 18 ottobre 2018, alle ore 22.35.

E le ragioni sono tante, tutte mutuate dalla stretta agenda politico-amministrativa. La prima è di natura politica legata alla decisione del primo cittadino di dar vita ad un maxi rimpasto di Giunta in occasione del quale sono state revocate le deleghe a tre assessori su cinque in carica da poco meno di un anno e mezzo.

Il sindaco di Gaeta era stato catapultato sulle cronache politiche regionali e nazionali (soprattutto da parte di un Pd indirettamente presente nella sua maggioranza) per aver indicato quale neo assessore alle attività produttive e commercio Vittorio Ciaramaglia, esponente di primissimo piano di Forza Nuova e del "Tridente della comunità militante" che balzò agli onori delle cronache nell'inverno 2016 quando contestò in un albergo cittadino la Senatrice Dem Monica Cirinnà mentre presentava presso l'hotel Serapo in un convegno promosso dai Giovani Democratici la sua legge sulle unioni civili.

Il capo dell'amministrazione gaetana, ospite in studio di Saverio Forte, sarà chiamato a spiegare cosa sarebbe successo nelle 24 ore intercorse tra l'attribuzione e la revoca delle deleghe a Ciaramaglia, una revoca sollecitata dallo stesso esponente di estrema destra, candidato - ma senza la roboante eco mediatica degli ultimi giorni - in una lista civica di sostegno di Mitrano alle amministrative del 2017. Mitrano, persona intelligente ed autorevole e considerato tra i sindaci più influenti dello scacchiere provinciale se non regionale, è rimasto soltanto prigioniero dei "dikat" di alcuni autorevoli del Pd nazionale (Monica Cirinnà), regionale (Bruno Astorre e Enzo Foschi) e provinciale (Claudio Moscardelli) per non pregiudicare i rapporti, tutt'altro che influenti- con la presidente del consiglio comunale Pina Rosata di espressione Dem? E' possibile che alcuni post, seppur polemici, possano aver influito nella sua insindacabile decisione un sindaco che grazie al suo pragmatismo è diventato un punto di riferimento per tanti altri colleghi del comprensorio? O c'è dell'altro come il rischio, fondato, di non pregiudicare il recente accordo Pd-Forza Italia che ha permesso l'elezione del sindaco di Pontinia Carlo Medici a presidente dell'amministrazione Provinciale o gli stessi rapporti, al momento ottimi, con la Regione Lazio, a maggioranza Pd?

Comunque quella operata da Mitrano se non è stata un'epurazione, poco è mancato. Sono stati "tagliati" l'assessore alla Polizia locale, protezione civile,

emergenza comunale, sicurezza urbana, trasporti e assetto idrogeologico Italo Taglialatela, il collega alle politiche ambientali, sviluppo sostenibile, aree verdi, parchi, arredo urbano, demanio turistico e Pua Mauro Fortunato e, a sorpresa, l'assessore alle politiche per l'infanzia, pinacoteca comunale, politiche giovanile, mobilità sostenibile e sanità Antonella Vaudo. Il sindaco di Gaeta a "Vista sul Golfo" illustrerà anche le motivazioni con cui ha deciso i nomi dei loro sostituti: si tratta di Alessandro Martone (a sua volta nominato dopo la rinuncia di Ciaramaglia), di Pasqualino De Simone, che si occuperà di rifiuti e Polizia locale, e di Teodolinda Morini, neo assessore alle politiche ambientale, sanità, e urbanistica, delega, quest'ultima, che dovrà condividere (moglie di uno dei più noti imprenditori edili della città) con il collega De Simone.

La partecipazione del sindaco di Gaeta a "Vista sul Golfo" sarà anche l'occasione per affrontare le principali questioni comprensoriali sul tappeto e per tracciare un bilancio sullo stato dei rapporti con i comuni del sud-pontino. Soprattutto con il nuovo corso al comune di Formia al quale l'amministrazione di Gaeta, in stretto coordinamento con quella di Minturno, ha "scippato" il ruolo di ente capofila per quanto riguarda il distretto socio sanitario. Una vetrina doverosa durante la trasmissione sarà riservata tuttavia agli importanti sforzi operati e in corso da parte dall'amministrazione comunale di Gaeta per contribuire a destagionalizzare la sua già invidiata immagine turistica. Uno su tutti è costituito dalla riproposizione - l'inaugurazione è prevista il 3 novembre - delle "Luci di Natale" che contribuiranno a rendere - problemi e polemiche a parte - Gaeta una città magica. Da vivere 365 giorni l'anno...



"Vista sul Golfo" andrà in onda sui canali 16 e 198 del digitale terrestre in tutto il Lazio, sul canale 89 per quanto riguarda l'Abruzzo, sul canale 617 per il Molise e - come sempre - con un 'ora di differita su Teleuniverso +1 (canale 661) oltre che in streaming sul sito internet. La replica della puntata di "Vista sul Golfo" sarà in programma sabato 20 ottobre, alle 10,20 circa, di Teleuniverso e nei prossimi giorni sul canale Youtube del gruppo editoriale.