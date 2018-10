La Regione Lazio ti porta al cinema

locandina Lazio ti porta al cinema

Cinema e Teatro: Un anno di cinema a prezzo scontato e non solo. Questo è "Mercoledì al cinema" , il programma presentato oggi dalla Regione Lazio, una terra molto legata al cinema, non solo per la presenza di Cinecittà, ma anche di tanti luoghi che hanno fatto da location a tantissime pellicole.

Si parte subito, dal 10 ottobre, con biglietti scontati fino al 50% nei cinema aderenti e con due promozioni dedicate ai ragazzi tra i 18 e i 26 anni.



"Mercoledì al cinema"



La promozione prende il via il 10 ottobre e proseguirà fino ad agosto 2019 con l'obiettivo di rilanciare e rafforzare l'abitudine già in parte consolidata del prezzo ridotto il mercoledì.



A Roma e nel Lazio sarà possibile andare al cinema con un biglietto scontato fino al 50% sul prezzo intero, esclusi dalla promozione solo i mercoledì festivi, le proiezioni in 3D, le prime e gli eventi speciali.



Sono circa 100 i cinema coinvolti, per oltre 400 schermi complessivi-



Per conoscere l'elenco delle sale aderenti e il costo dei biglietti potete consultare il sito www.regione.lazio.it/mercoledialcinema oppure quelli di www.aneclazio.it.





"Lazio Move, con gli autobus Cotral gratis alla festa del cinema"





Dal 23 al 26 ottobre gli under 26 anni che vivono nelle province del Lazio avranno l'opportunità di trascorrere una giornata all'insegna del grande cinema completamente gratis: potranno raggiungere la Festa del Cinema, assistere a una proiezione pomeridiana, vivere la magia del red carpet e poi tornare a casa con lo stesso autobus.



L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma e Cotral, mette a disposizione 4 autobus giornalieri in partenza alle 14.00 da Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Per partecipare basta registrarsi sul sito www.regione.lazio.it/laziomovie, scegliere giorno, itinerario e fermata più vicina e seguire le istruzioni.



Completata la prenotazione, si riceverà un coupon via mail che bisognerà portare con sé alla fermata prescelta.



Sugli autobus i ragazzi riceveranno:



· il biglietto per assistere alla proiezione pomeridiana della Festa del Cinema



· un coupon per andare gratis al cinema in un mercoledì a scelta tra il 24 ottobre e il 19 dicembre in una delle sale aderenti a "Mercoledì al cinema" (da presentare al cinema insieme al biglietto della Festa)



· un coupon offerto da Arsial per ritirare presso lo stand della Regione Lazio un panino e una bibita in omaggio



Gli autobus ripartiranno dall'Auditorium Parco della Musica alle ore 21.30.



Alla Festa del Cinema di Roma la Regione Lazio sarà presente con uno stand in cui fornirà informazioni su bandi e progetti in corso



Gratis al cinema per gli under 26



Gli under 26 che andranno autonomamente alla Festa del Cinema di Roma e acquisteranno un biglietto riceveranno direttamente in biglietteria il coupon omaggio da utilizzare in uno dei cinema aderenti all'iniziativa "Mercoledì al cinema" da utilizzare per un mercoledì a scelta dal 24 ottobre al 19 dicembre.



Per poter usufruire della promozione il coupon dovrà essere consegnato insieme al biglietto della Festa del Cinema.