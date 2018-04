Firmato l'atteso decreto di tutela dell'olio extravergine delle "Colline pontine dop"

Golfo di Gaeta: Un risultato inimmaginabile sino ad un anno fa, quando, nel maggio 2017, si costituiva il consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di Oliva Colline Pontine DOP. L'ha ottenuto a Verona nella sua prima assoluta partecipazione, attraverso un accogliente stand, all'annuale edizione del "Vinitaly" e, in particolare, del "Sol & agrifood". Facendo parte della delegazione guidata dal Ministro ancora in carica Maurizio Martina, l'altissimo dirigente del Ministro delle Politiche agricole e ambientali Luigi Polizzi ha comunicato ai sei espositori pontini presenti (tra cui l'azienda agricola "Gli Archi" di Formia) di aver firmato l'atteso decreto con cui riconosce al consorzio l'attività di tutela dell'olio extravergine delle "Colline pontine dop" contro tutte le forme di contraffazione (ai sensi dell'articolo 14 della legge 526/99) e quella di promozione. Questo risultato di grandissimo prestigio sarà al centro e sottolineato giovedì 19 aprile, alle ore 22.35 circa, dal numero di "Vista sul Golfo", la rubrica settimanale di Teleuniverso dedicata al sud-pontino.

Si tratta di un obiettivo che ha permesso a questo consorzio - il secondo presente in provincia, l'altro è quello dell'"Oliva di Gaeta dop" - di fregiarsi di un riconoscimento ottenuto in meno di un anno (il consorzio dell'Oliva di Gaeta ha dovuto attendere moltissimo tempo) grazie all'infaticabile azione del presidente, l'imprenditore agricolo di Sonnino, Alfredo Cetrone, ed il membro del consiglio d'amministrazione Maurizio Simeone, titolare dell'azienda formiana "Gli Archi" e presidente del consorzio dell'"Oliva di Gaeta Dop". Proprio il dottor Simeone sarà l'ospite in studio del conduttore Saverio Forte, occasione per ricordare come il decreto firmato dal dottor Polizzi abbia concluso, di fatto, il procedimento amministrativo finalizzato all'ottenimento della Dop sull'Olio Extravergine di Oliva Colline Pontine, iniziato nel 2010 con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, del Regolamento (UE) n. 259/2010 della Commissione del 25.3.2010, con il quale la denominazione Colline Pontine (DOP) era stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Sino ad oggi non si era mai provveduto ad istituire il Consorzio di Tutela di questa importante Dop che affiancasse l'Organismo di Controllo e il Ministero delle Politiche Agricole per l'espletamento delle attività di tutela dalle contraffazioni e di promozione sul territorio. La firma di questo decreto da parte del Mipaaf - non va trascurato l'aspetto in base al quale la costituzione di questo Consorzio è destinato a colmare l'unica lacuna ancora esistente nella filiera dell'Olio Extravergine Colline Pontine DOP - è un doveroso riconoscimento per le trenta aziende aderente al consorzio che rappresentano oltre i 2/3 della produzione certificata dall'Organismo di Controllo. Il consorzio "muove" un indotto occupazione per oltre 200 persone che nel 2017 hanno prodotto 2500 quintali d'olio. L'avvenuta costituzione del Consorzio un anno fa e ora il nuovo riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole rappresentano senz'altro un importante contributo per lo sviluppo socio economico della filiera olivicola oleica dell'areale della DOP Colline Pontine, che comprende 25 comuni della provincia di Latina: Aprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina. Simeone con la sua partecipazione alla puntata di "Vista sul Golfo" farà anche il punto sull'attività, ormai avviata da tempo, del più importante Consorzio dell'"Oliva di Gaeta Dop", pronto a debuttare sui mercati internazionali e destinatario - come quello delle "Colline Pontine dop" - di tantissime richieste di imprenditori e operatori del settore ad aderirvi. Tema della puntata anche la gestione del settore olivicolo dopo la nomina del nuovo assessore regionale alle politiche agricole, l'imprenditrice di Priverno Enrica Onorati, l'una rappresentante della provincia pontina a far parte della seconda Giunta regionale presieduta dal rieletto governatore Nicola Zingaretti.

"Vista sul Golfo" andrà in onda sui canali 16 e 198 del digitale terrestre in tutto il Lazio, sul canale 89 per quanto riguarda l'Abruzzo, sul canale 617 per il Molise e - come sempre - con un 'ora di differita su Teleuniverso +1 (canale 661) oltre che in streaming sul sito internet www.teleuniverso.it. La replica della puntata di "Vista sul Golfo" 2017-2018 è in programma sabato 21 aprile , alle 10,30, su Teleuniverso e nei prossimi giorni sul canale Youtube del gruppo editoriale.