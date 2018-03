"Formia rivive" a Vista sul Golfo

Golfo di Gaeta: Una proposta proveniente dal "basso" perché se ne appropri la politica, tutta, tesa "alla rinascita di Formia e del Golfo". E' stato travolto da una pioggia di attestati di apprezzamento, di interesse ma anche da un pizzico di curiosità (che non guasta mai) "Formia rivive" l'innovativo studio progettuale dell'architetto Davide Di Cola che per la casa editrice "Ghenoma" è stato presentato presso un'affollata sala Ribaud del palazzo municipale di Formia.

Se ne occuperà giovedì 29 marzo, alle ore 22.35 circa, il numero 25° di questa stagione televisiva di "Vista sul Golfo", la rubrica settimanale di Teleuniverso riservata al sud-pontino. Gli obiettivi di questo autentico dossier li illustrerà in studio, ospite del conduttore Saverio Forte, proprio l'autore, Davide Di Cola, che di anni, rispetto alla gravosa ed affascinante tematica affrontata - il futuro della pianificazione urbanistica ed economica di Formia - di anni ne ha davvero pochi, 34. E di Formia l'architetto Di Cola è davvero innamorato, appare essere un generoso kennediano e il suo studio, frutto di ben cinque anni di studio, appare essere una bella riprova, sicuramente da emulare da tanti altri professionisti del settore. Sono venti i capitoli di questo "libro bianco", i primi dei quali affrontano il rapporto tanto a cuore dei veri formiani, il ripristino del secolare conniubo tra il mare, la città e la stessa cittadinanza, il "problema dei problemi" per la cui risoluzione la politica cittadina è l'unica a meritare in maniera inderogabile il banco degli imputati: l'attraversamento a monte della città, la più famigerata e reclamizzata strada Pedemontana. Carattere generoso e sensibile Formia, Di Cola, che non sarà assolutamente protagonista attivo della campagna elettorale amministrativa già avviata dopo il duplice voto politico e regionale, terrà più volte a precisare davanti le telecamere come il suo studio, iniziato nel 2013, voglia e possa essere uno strumento "di tutte le forze politiche e civiche" interessate a conquistare la governance dei prossimi cinque anni dell'azienda più importante del territorio: il comune di Formia. E non a caso tre dei quattro candidati sindaco che hanno già definito la propria sfida elettorale erano presenti, confusi tra il folto ed attento pubblico che ha consentito il "sold out" dell'aula consiliare. Nell'ordine Antonio Romano del Movimento cinque Stelle, Paola Villa di "Un'altra città" e Mario Taglialatela della lista civica "Formia viva 2018" hanno fatto i complimenti a Di Cola per il contenuto di 147 pagine che, intrise di ottimismo, rappresentano, nonostante tutto, un inno alla speranza a credere che Formia possa avere ancora un domani, un futuro per i suoi figli. E simbolicamente Di Cola, rappresentante di una famiglia di commercianti formiani e figlio d'arte allo stesso tempo (papà Luigi è uno dei decani del settore a Formia e nell'intero Golfo), ha voluto come testimoni di questa presentazione la moglie e la sua primogenita, di appena cinque mesi: "Devo fare qualcosa perché questa città, la mia città, non può morire. I nostri figli - ha osservato Di Cola - non ce lo perdoneranno...". Naturalmente le soluzioni progettuali contenute nello studio, che sarà illustrato questa volta negli studi di Teleuniverso, non possono e non l'hanno l'errata ambizione di essere concretizzate in un breve lasso di tempo, cinque anni per esempio. Ma in un arco temporale più ampio, cinquant'anni, perché il tempo è necessario per sanare le criticità di un territorio per proporre un reale miglioramento della qualità di vita per chi abita una città, un territorio.

Nella scaletta della puntata di "Vista sul Golfo" è previsto anche il significativo contributo dl presidente dell'ordine provinciale degli architetti, Massimo Rosolino, che in un intervista rimarcherà come la categoria dimostri, attraverso lo studio di un suo giovane e apprezzato rappresentante, di essere attenta al territorio in cui opera mirando al perseguimento del suo benessere sociale ed economico.... "Vista sul Golfo" andrà in onda sui canali 16 e 198 del digitale terrestre in tutto il Lazio, sul canale 89 per quanto riguarda l'Abruzzo, sul canale 617 per il Molise e - come sempre - con un 'ora di differita su Teleuniverso +1 (canale 661) oltre che in streaming sul sito internet www.teleuniverso.it. La replica della puntata di "Vista sul Golfo" 2017-2018 è in programma sabato 31 marzo , alle 10,30, su Teleuniverso e nei prossimi giorni sul canale Youtube del gruppo editoriale