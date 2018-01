A Formia c'è bisogno di una nuova e necessaria forma di umanizzazione e solidarietà sociale

Golfo di Gaeta: A Formia c'è bisogno di una nuova e necessaria forma di umanizzazione, di solidarietà sociale che parta dalle periferie e coinvolga direttamente i suoi quartieri laddove c'è un urgente bisogno di aggregazione e ma anche di spazi dove, facendo crescere l'essenza della comunità, rifiuti uno stereotipo di relativismo e di egoismo. Sarà questo il messaggio "politico" - nel senso più nobile del termine- che il parroco della chiesa del "Cuore Immacolato di Maria", il più conosciuto "Villaggio Don Bosco" di Formia, don Mariano Salpinone rivolgerà nel corso del 16° numero di "Vista sul Golfo", la rubrica settimanale di Teleuniverso dedicata al sud-pontino in programma giovedì 24 gennaio, alle ore 22.35. Ospite del conduttore Saverio Forte, don Salpinone si rivolgerà soprattutto ai protagonisti, attuali e futuri, della prossima campagna elettorale che in primavera darà all'istituzione-Comune una nuova guida. Un'apparizione televisiva che si preannuncia attesa per lanciare un appello ai cattolici, che farà seguito a quello del neo presidente della Conferenza episcopale italiana, Cardinale Bassetti, ad impegnarsi attivamente e responsabilmente in politica con l'obiettivo, chiaro, di fecondare con la testimonianza evangelica un tessuto sociale troppo spesso distante dai veri valori cristiani.

Il parroco del Villaggio Don Bosco sta applicando sul campo le prospettive della principale "mission" pastorale di Papa Francesco, di andare ad incontrare le tante periferie, materiali ed esistenziali, che anche Formia - città di confine e di provincia - ha nel suo tessuto sociale ed economico. E don Mariano Salpinone sta sperimentando da anni un profondo "credo" di un sacerdote originario di Gaeta, uno dei grandi profeti della Chiesa italiana del '900 e fondatore della Caritas Diocesana di Roma, Monsignor Luigi Di Liegro, secondo il quale "la Chiesa non deve essere dirimpettaia della condizione umana" ma un continuo lievito nel sociale. E non è un caso che la conclusione, dopo 33 anni, dei travagliati lavori di realizzazione del complesso parrocchiale del "Villaggio Don Bosco" rappresenti un dono per Formia, a "servizio di quell'incontro e di quella crescita umana che è il senso di ogni "contratto sociale". Don Mariano Salpinone è intanto soddisfatto di un risultato acquisito: la sua parrocchia di Acquatraversa con una serie di servizi, strutture e iniziative aggregative, sociali e culturali, è diventata un punto di riferimento per chi crede e per chi una fede non ce l'ha.

Al centro della trasmissione, inoltre, sarà effettuato un "check up" sullo stato di salute del delicato e precario 'pianeta giovani', a Formia e nel resto del sud-pontino, e su quell'innovativa iniziativa, sociale e culturale, che ha trasformato il Villaggio don Bosco da anni (ormai) nel primo centro di accoglienza per i richiedenti asilo politico del sud-pontino. E di sicuro il gradito ospite di "Vista sul Golfo" ripeterà davanti alle telecamere una celebre frase di don Bosco di cui il 31 gennaio sarà la sua festa "vi voglio felici nel tempo e nell'eternità": "Facciamo nostra questa preghiera col desiderio di riuscire a continuare ad essere per Formia - dichiara sempre il parroco della chiesa "Cuore Immacolato di Maria" - ancora presenza umile e discreta ma veramente simpatica e consolante....".



"Vista sul Golfo" andrà in onda sui canali 16 e 198 del digitale terrestre in tutto il Lazio, sul canale 89 per quanto riguarda l'Abruzzo, sul canale 617 per il Molise e - come sempre - con un 'ora di differita su Teleuniverso +1 (canale 661) oltre che in streaming sul sito internet www.teleuniverso.it. La replica della puntata di "Vista sul Golfo" 2017-2018 è in programma sabato 27 gennaio , alle 10,30, su Teleuniverso e nei prossimi giorni sul canale Youtube del gruppo editoriale.