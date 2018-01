L'appuntamento, dalle ore 18.00 fino alla mezzanotte presso il Liceo classico Vitruvio, prevede una serie di laboratori, curati in prima persona dagli allievi e dai docenti del liceo, con esperimenti scientifici, letture di testi significativi della letteratura classica greco-latina, delle letterature italiana e inglese, quindi della cultura, della filosofia e della scienza moderna e contemporanea, accanto a intrattenimenti teatrali e musicali.

L'iniziativa si prefigge di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere un indirizzo di studi altamente formativo, capace di suscitare, oggi più di ieri, nuovi stimoli, accendere i più svariati interessi e sviluppare il pensiero critico.



Saranno ospiti della seconda parte della serata due ex allievi del Liceo "Vitruvio": il giovane e promettente medico ricercatore Giorgio Treglia e il musicista Erasmo Treglia, il quale si esibirà, assieme al gruppo Acquaragia Drom, in una brillante performance di musica popolare e gitana.