'Da Emozioni alla RCA', a Sperlonga il concerto di Natale è firmato dai più grandi cantautori italiani

Sperlonga: Si chiude in bellezza e in musica il 2017 di Gianmarco Carroccia, giovane allievo della scuola di musica del maestro Mogol che da oltre 10 anni porta nelle piazze italiane l'arte di Lucio Battisti e le più note canzoni dei cantautori italiani. Un anno ricco di soddisfazioni, viste le numerose date del tour tra Lazio e Campania con successi di pubblico sempre eccezionali, il più delle volte con la presenza dal vivo del maestro Giulio Rapetti. Stavolta Carroccia ha in serbo un concerto in trio acoustic con i chitarristi Marco Cataldi e Giacomo Ronconi nello splendido auditorium di Sperlonga (ex chiesa Sanctae Mariae Speloncae) alle ore 18.30 del giorno di Natale. L'evento si inserisce nel fitto calendario di appuntamenti proposto dal Comune costiero in collaborazione con l'associazione "SuoniEmotivi" e con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio.



«Ho deciso di operare una scelta più personale - spiega Gianmarco Carroccia - anche perché siamo in formazione ridotta e in acustico possiamo permetterci di essere più intimi, scavare nel cuore nostro e delle canzoni che ci hanno cresciuti: mi auguro sarà come ascoltare da vicino i nostri artisti preferiti». Il trio acoustic proporrà un repertorio "... da Emozioni alla RCA", ripercorrendo cronologicamente i successi di Lucio Battisti, ma anche le gloriose vicende della musica italiana legata alla nota casa discografica. Nata nel 1949 su volontà di Papa Pio XII, da una costola della RCA Americana, la RCA Italiana ha segnato la colonna sonora della crescita del nostro Paese grazie a quegli artisti che, dal km 12 di via Tiburtina in Roma, hanno creato e reso grande il patrimonio della nostra musica. Saranno interpretati da Gianmarco Carroccia brani di Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Edoardo Vianello, Jimmy Fontana, Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Riccardo Cocciante e molti altri. Per la RCA passò pure Lucio Battisti, prima di fondare una autonoma casa discografica con l'inseparabile Mogol. Non mancheranno, dunque, i successi più noti del cantautore di Poggio Bustone, quelli che ancora oggi fanno cantare decine di migliaia di persone nelle piazze. E che, visto il valore dei testi della musica, costituiscono un patrimonio nazionale, un bel regalo da farsi durante le feste.



Simone di Biasio